La ciudadrealeña Carmen Quintanilla, nombrada madrina de la iniciativa 'HeForShe' de ONU Mujeres España

La ciudadrealeña Carmen Quintanilla, presidenta nacional de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), ha sido nombrada madrina de la iniciativa HeForShe por parte de ONU Mujeres España durante una gala celebrada en Madrid.

Con esta distinción, la organización ha reconocido la trayectoria de más de cuatro décadas de Quintanilla en defensa de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el liderazgo femenino y los derechos de las mujeres, especialmente en el medio rural.

Según ha destacado ONU Mujeres España, el nombramiento también reconoce el papel desempeñado por Quintanilla en la promoción de los principios que hoy representa HeForShe, la iniciativa global impulsada por ONU Mujeres para fomentar la implicación activa de hombres y niños en la construcción de una sociedad más igualitaria.

Fundadora de AFAMMER, miembro del Consejo Consultivo de Naciones Unidas, exvicepresidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación del Consejo de Europa y diputada nacional del Partido Popular entre 2000 y 2019, Quintanilla ha mantenido durante décadas una intensa actividad vinculada a la defensa de la igualdad y de las mujeres rurales.

Emoción y gratitud

Durante la gala, Quintanilla ha participado en el diálogo "Alianzas por la Igualdad", celebrado tras la apertura institucional de la presidenta de ONU Mujeres España, Eva D. Castro.

La presidenta nacional de AFAMMER ha agradecido el reconocimiento recibido, que ha asegurado aceptar "con emoción, gratitud y una enorme responsabilidad".

"Este reconocimiento no pertenece únicamente a una persona. Pertenece a muchas mujeres que han abierto caminos, han superado obstáculos y han demostrado con su esfuerzo y su valentía que la igualdad mejora la vida de las personas y fortalece nuestras sociedades. También pertenece a todos aquellos hombres que han caminado a su lado, convencidos de que una sociedad más justa e igualitaria es una oportunidad para todos", ha afirmado.

"La igualdad no enfrenta"

Quintanilla también ha defendido que "la igualdad no enfrenta a mujeres y hombres, sino que los convierte en compañeros de viaje" y ha destacado que iniciativas como HeForShe ayudan a construir una sociedad "más libre, más justa y con más oportunidades para todos".

Además, ha advertido de que los avances logrados en igualdad no pueden darse por garantizados y ha apostado por seguir construyendo consensos frente a los discursos que convierten esta cuestión en un elemento de confrontación.

Reconocimiento a una trayectoria

Por su parte, Eva D. Castro ha puesto en valor la trayectoria de la dirigente ciudadrealeña y su contribución a la promoción de la igualdad de oportunidades, especialmente en el ámbito rural.

La gala HeForShe ha reunido en Madrid a representantes institucionales, empresas, organizaciones y personalidades comprometidas con la igualdad de género.

Durante el acto también han sido reconocidos el ex presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa; el actor Fernando Guallar; el deportista paralímpico Sergio Garrote y el chef John Regefalk, entre otras personalidades distinguidas por su compromiso con los valores que promueve esta iniciativa.