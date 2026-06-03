La carretera de Castilla-La Mancha más bonita: tiene 80 curvas, 36 kilómetros y las mejores vistas

Más allá de conectar dos o más territorios, algunas carreteras nacen para ser disfrutadas con los cinco sentidos. En este sentido, Castilla-La Mancha esconde rutas asfálticas que atraviesan paisajes naturales espectaculares que nada tienen que envidiar al resto del planeta.

Se trata de la CM-2105, el eje vía principal que conecta la bonita ciudad de Cuenca con el municipio serrano de Uña y el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. A lo largo de sus 36-38 kilómetros de recorrido que se completa en unos 35 o 45 minutos el entorno invita a una conducción pausada.

El gran atractivo de esta singular carretera radica en su integración en el paraje calcáreo. La vía avanza en paralelo al río Júcar, que serpentea pegado al firme durante kilómetros, encajonando al conductor entre altísimas paredes de piedra rojiza y una densa vegetación de ribera.

CM-2105. Maps

Pese a lo escarpado del entorno, la CM-2105 dispone de una calzada convencional amplia con carriles de 3,5 metros de anchura y la velocidad genérica es de 90 kilómetros por hora, reducida a 50 y 60 en los tramos más revirados.

Uno de los elementos que le otorga fama internacional es la divertida configuración de su trazado. El recorrido cuenta con aproximadamente entre 80 y 90 curvas, aunque durante los primeros 18 kilómetros son tramos rectos y llanos.

Ventano del Diablo. Tripdadvisor

Partiendo desde Cuenca, a unos 20 kilómetros la CM-2105 pasa por el Ventano del Diablo, una gigantesca cueva doble tallada por la erosión y que conforma un balcón colgado al vacío sobre el cañón del Júcar. Basta con dejar el coche en su aparcamiento a pie de calzada y caminar 150 metros.

En esta zona se inician también los descensos de barranquismo y su famosa vía ferrata. Tras dejar el pueblo de Villalba de la Sierra, la carretera conecta con el desvío hacia la célebre Ciudad Encantada (laberinto de piedra de formaciones kársticas).

Al final del trayecto, el viajero llega directamente a la Laguna de Uña, un idílico humedal de 15 hectáreas perfecto para practicar senderismo y observar aves de ribera como ánades y cormoranes.

Laguna de Uña. Turismo CLM

Dónde reponer fuerzas

Una escapada de este nivel exige una oferta culinaria a la altura, destacando sus platos tradicionales de montaña como el morteruelo, el ajoarriero o las carnes de caza. En el kilómetro 11 de la ruta se sitúa El Ventorro de Cuenca, el clásico hostal de carretera con menús caseros abundantes.

Más adelante el restaurante Casa Rural Nelia es una visita obligada por su cocina tradicional con toques creativos. Ya en el destino final, a la entrada de Uña, espera el restaurante Agua-Riscas, popular en la zona por sus comedores con vistas directas a la laguna y sus contundentes calderetas de cordero o estofados de gamo.

Al coronar la ruta, el casco urbano de Uña ofrece un aparcamiento central amplio y señalizado y dispone de un espacio de parking libre para autocaravanas. Con todo ello, la CM-2105 demuestra que no es una simple vía de tránsito, sino toda una experiencia paisajística y gastronómica en uno de los pulmones verdes de Castilla-La Mancha.