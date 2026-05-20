El diseñador Félix Ramiro, Premio al Desarrollo Rural y Sostenibilidad 2026 de la Diputación de Toledo

El diseñador Félix Ramiro recibirá este sábado el Premio al Desarrollo Rural y Sostenibilidad 2026 otorgado por la Diputación de Toledo, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria profesional y su compromiso con el impulso económico desde el medio rural.

"Recibir este reconocimiento supone un orgullo enorme. Siempre hemos creído que se puede crecer, innovar y llevar el nombre de nuestra tierra por toda España y fuera de ella sin perder nuestra esencia", ha señalado el modisto toledano.

Con más de tres décadas de trayectoria, la firma de Félix Ramiro se ha consolidado como una de las referencias de la moda masculina española, especialmente en el ámbito de la sastrería y la ceremonia.

Confección artesanal

Un proyecto construido desde la confección artesanal, el diseño y la innovación, pero también desde la generación de empleo y la apuesta por fijar población en un entorno marcado por el reto demográfico.

En la actualidad, la empresa mantiene su base en Menasalbas con un equipo cercano a medio centenar de trabajadores, desde donde abastece a clientes dentro y fuera de España, reforzando la idea de que la excelencia empresarial también puede crecer desde el medio rural.

El galardón subraya asimismo el papel de su modelo productivo como ejemplo de desarrollo sostenible, en el que la actividad económica convive con el arraigo territorial y la puesta en valor del entorno.

Referencia internacional

La institución provincial destaca especialmente la capacidad de Félix Ramiro para consolidar una firma de sastrería de referencia nacional e internacional sin abandonar sus raíces, manteniendo su actividad desde Menasalbas, donde ha desarrollado la mayor parte de su proyecto empresarial.

De hecho, la Diputación de Toledo ha querido enmarcar este reconocimiento dentro de su estrategia de apoyo al medio rural, poniendo el foco en iniciativas que contribuyen a la fijación de población y a la generación de oportunidades en los municipios de la provincia.

La entrega del premio tendrá lugar este sábado 23 de mayo en el acto institucional organizado por la Diputación en el Palacio de Congresos "El Greco" de la capital regional, donde se reconocerá la labor de distintos profesionales y entidades comprometidas con el desarrollo sostenible del territorio.

Desde la firma han agradecido el reconocimiento, que han recibido "con emoción y responsabilidad", y han subrayado que supone un impulso para seguir trabajando "con la misma pasión y compromiso desde nuestras raíces".