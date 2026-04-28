Muere el padre del ministro Félix Bolaños: será enterrado este miércoles en Villafranca de los Caballeros (Toledo)

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una imagen de archivo. Jesús Hellín Europa Press

Félix Bolaños Toribio, padre del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha muerto este martes en Madrid a los 86 años de edad. Será enterrado este miércoles en su localidad natal, Villafranca de los Caballeros (Toledo).

La capilla ardiente se ha instalado en el tanatorio del municipio toledano y la misa de exequias será este miércoles a las 11 horas de la mañana en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la localidad.

Ante la pérdida de su padre, el ministro ha cancelado su agenda política.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mostramos nuestro pesar por esta luctuosa noticia y acompañamos en el sentimiento a la familia.

Natural de Villafranca

Félix Bolaños Toribio nació en Villafranca de los Caballeros, pero emigró junto a su esposa a Madrid en busca de oportunidades.

Pese a cambiar de residencia, nunca perdió el lazo con el pueblo toledano. Ahora, sus restos descansarán en el cementerio municipal.