El televisivo Carlos Latre apadrina la llegada del diseñador toledano Félix Ramiro a Castellón

Miguel Ángel Ramiro, Carlos Latre y Félix Ramiro, de izquierda a derecha, en El Corte Inglés de Castellón.

La firma de moda masculina Félix Ramiro ha inaugurado su nuevo corner en El Corte Inglés de Castellón, una apertura que la marca castellanomanchega ha calificado como estratégica dentro de su proceso de expansión nacional.

El acto ha contado con un padrino de excepción: el humorista, actor e imitador castellonense Carlos Latre, cuya presencia ha aportado "cercanía, simpatía y proyección mediática" a un evento que ha reunido a clientes, amigos y seguidores de la marca especializada en sastrería, ceremonia y ejecutivo.

El diseñador toledano Félix Ramiro y su hijo y CEO de la compañía, Miguel Ángel Ramiro, han encabezado la presentación de este nuevo espacio.

Clientes, amigos y seguidores de Félix Ramiro asistieron a la inauguración.

"Castellón es una plaza muy importante para nosotros, un público que aprecia el diseño, la calidad y el trabajo bien hecho. Estamos muy orgullosos de abrir este nuevo espacio y de hacerlo de la mano de un castellonense tan querido como Carlos Latre", ha dicho el modisto toledano durante el acto.

Miguel Ángel Ramiro, por su parte, ha subrayado que la marca "sigue creciendo con paso firme, manteniendo la esencia artesanal que caracteriza a la firma y llevando la experiencia Félix Ramiro a nuevos clientes y ciudades".

El corner, ubicado en la sección de moda masculina, ofrece una selección de sastrería, ceremonia, casual y complementos, asesoramiento personalizado y la filosofía de elegancia que distingue a la firma.

Con esta apertura, Félix Ramiro refuerza su presencia en el retail nacional y su apuesta por la proximidad con el cliente.