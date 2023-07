Con más de 850.000 seguidores en Instagram, Rocío Camacho (@rocioccamacho) continúa su ascenso hasta la cima de los 'influencers', un mundo en el que se ha hecho un hueco a base de trabajo y dedicación y en el que cada día es más conocida.

Nacida en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), a sus 28 años se erige como la 'influencer' que lleva las redes a otro nivel y sus vídeos mensuales para concienciar sobre ciertos temas alcanzan millones y millones de visualizaciones. Ahora, Rocío ha accedido a someterse al test del verano que EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM propondrá semanalmente a algunos de los rostros más conocidos de Castilla-La Mancha.

Pregunta. ¿Cuál ha sido el verano de su vida?

Respuesta. El verano de 2021. Fue el verano del 'sí'. Venía de una muy mala época personal y lo disfruté con mis amigas y familia. Fue un verano de no parar entre Ibiza y diferentes destinos que iba improvisando conforme me surgían los planes. Fue una terapia y una suerte poder desconectar y volver a conectar conmigo en otros muchos aspectos.

P. ¿Y cuál es el verano soñado que está por llegar?

R. Creo que las prioridades van cambiando. Antes te diría que un verano de salir todas las noches de fiesta con mis amigas. Ahora, te diría que un verano entero en Menorca con mi familia, mis amigas y mi pareja. Será que me hago mayor y cada vez busco más tranquilidad.

P. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más detesta del verano?

R. Lo que más me gusta es tener más tiempo para viajar, verme guapa sin tener que maquillarme por estar morenita y que todo el mundo está disponible para hacer planes. Lo que menos, tener que pasarlo en Madrid. Hay semanas que tengo que estar aquí por trabajo y, entre que no hay nadie en la calle y que hace un calor infernal, los días se hacen eternos.

P. ¿Cuál es la bebida que más disfruta en este tiempo?

R. Vino blanco fresquito y Aperol Spritz, sin ninguna duda.

P. ¿Gazpacho o salmorejo?

R. Siempre he odiado el gazpacho y el salmorejo por llevar tomate, que lo detesto desde pequeña. Sin embargo, nadie sabe por qué, desde hace unos meses me he vuelto adicta al salmorejo.

P. ¿Casero o de bote?

R. He probado algunos caseros que me gustan, pero el de bote de Mercadona me ha robado el corazón.

P. ¿Qué fruta veraniega no falta en su nevera?

R. Piña y melón. La piña la uso en muchas ensaladas de verano porque creo que le pega mucho y el melón es de mis postres favoritos sin ninguna duda. Así que es obligatorio tener en el frigorífico.

P. Imagine que solo pudiese comer un helado más para el resto de su vida. ¿Cuál elegiría?

R. Aquí sí que no hay dudas. El que para mí es el mejor helado del mundo. El helado de Häagen-Dazs de vainilla y nuez de macadamia.

P. ¿Y cómo se las apaña para dormir en estas noches tórridas?

R. Dejo el móvil, mínimo, una hora antes de irme a la cama. Leo y escucho algún podcast. Es algo que me relaja mucho antes de meterme en la cama y que me ayuda a conciliar el sueño.

P. ¿Con pijama o sin él?

R. Ya lo decía Becky G en su canción, sin pijama. La comodidad, ante todo.

P. ¿Y con aire acondicionado, ventilador o la ventana abierta?

R. Después de probar absolutamente todo, me he dado cuenta que dormir con aire acondicionado conlleva acabar mala, con dolor de garganta o fiebre. Con ventilador, duermo mal por el ruido que hace. Así que la opción que me queda es dormir con la ventana abierta. Aunque haya ruido de la calle, es lo más sano para mí.

P. ¿El calor quita las ganas o sube la temperatura corporal?

R. El calor sube la temperatura corporal 100 %. Supongo que también influye el estar más relajada y no tan estresada por cosas de trabajo.

P. ¿Ha experimentado lo que es vivir un amor de verano? ¿Qué recuerdo tiene?

R. ¿Quién no? es la pregunta. Claro que sí, es algo que me recuerda a mi etapa de adolescente y me trae recuerdos preciosos. Creo que esos amores de verano se vivían mucho más intensos en verano porque sabíamos que tenían final.

P. ¿Dónde va a veranear o ha veraneado este año?

R. He ido a Menorca unos días y aún me queda Formentera, un imprescindible cada verano. También iré a Tarifa con mis amigas.

P. ¿Hotel, apartamento turístico o residencia familiar?

R. Hotel, sin duda. Normalmente, cuando voy de vacaciones, busco comodidad absoluta, así que lo que busco es un sitio donde ducharme, desayuna, dormir y poco más. El hotel para este tipo de planes me parece lo más cómodo.

P. ¿Alguna manía a la hora de hacer la maleta?

R. Hacer todo rollitos para aprovechar más el espacio, aunque es algo que hace que la ropa se arrugue mucho más.

P. ¿Playa o piscina?

R. La playa, sin duda. Me encanta montar el chiringuito de sombrillas, sillas, toallas, nevera con cervecitas, agua y pasar el día desconectando, leyendo, hablando y en el mar.

P. ¿Prefiere estar tomando el sol, bañándose o en el chiringuito?

R. Depende la hora. Hasta las 13:00 horas, arena sí o sí. A partir de entonces empieza oficialmente la hora de la cervecita y toca chiringuito. Yo soy como un lagarto, puedo aguantar horas y horas (con protección) al sol. También he de decir que soy muy miedosa con el mar y los peces así que me doy baños rápidos para refrescarme.

P. ¿Bañador o bikini? ¿Alguna vez ha practicado nudismo?

R. Bikini siempre. Antes hacía ' topless', pero hace dos años recibí unas fotos que me hicieron unas seguidoras, sin mala intención, y no me gustó nada. Me cohibió bastante así que prefiero estar en bikini y no tener que estar pendiente de si alguien hace fotos. Nunca he practicado nudismo. ¡Qué incomodidad tener arena en todos sitios!

P. ¿Es de las que no perdona la siesta cuando está de vacaciones?

R. No me gusta echarme la siesta porque siento que me quedo el resto de día medio dormida, así que, aunque me entre algo de sueño, intento evitarlo y entretenerme con otra cosa. Pero en caso de caer en la tentación, máximo de media hora.

P. Durante las vacaciones, ¿teléfono apagado o encendido?

R. ¿Existe la posibilidad de tener el teléfono apagado? En mi trabajo no existen vacaciones, pero es algo muy llevadero, así que no me importa tener que estar al teléfono. Creo que estoy más que acostumbrada por lo que no me molesta. Pero, por supuesto que se agradecen los pequeños ratitos de desconexión de teléfono. Y el portátil siempre viene conmigo. No llega a la playa, pero sí al hotel. Las reuniones no descansan ni en agosto.

P. ¿Nos recomienda una canción y un libro para este verano?

R. Una canción que me da muy buen rollo y escucho siempre últimamente en la ducha es 'Lala' de Myke Towers. En cuanto a un libro, el mío, Co(n)razón. Bueno, hablando en serio, El cuco de cristal, de Javier Castillo. Me parece super entretenido.

P. Y si tuviese que irse de vacaciones con otro famoso. ¿A quién elegiría?

R. Siempre contesto lo mismo, pero es que tengo cero dudas. ¡Will Smith! Creo que tiene que ser super divertido, entretenido y una experiencia al ser un hombre con tantas vivencias.

Sigue los temas que te interesan