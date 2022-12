El gracioso vídeo de los Bono cantando a lo Lady Gaga: "Lo mejor que he visto"

No cabe duda de que la familia Bono es una de las más divertidas y así lo deja ver constantemente Amelia, la hija mayor del expresidente de Castilla-La Mancha, en su cuenta de Instagram.

Mientras todos juntos celebran la Navidad en un paradisiaco lugar, la 'influencer' ha querido compartir con sus seguidores un gracioso vídeo cantando Bad Romance de Lady Gaga. “Esto es lo que pasa cuando los Bono se juntan”, ha publicado a través de la red social.

En él aparece la familia casi al completo "dando el cante" -nunca mejor dicho- y sin poder evitar reirse a carcajadas. Sobre todo cuando le toca el turno a José Bono.

El post ya acumula 25.000 'me gusta' y está recibiendo numerosos comentarios como "vaya equipazo", "creo que es lo mejor que he visto en mi vida", "me ha matado tu padre" o "lo habéis dado todo".

