La noche más loca de Rafa Mora: aparece desorientado en un pueblo de Toledo

Resacón en Las Vegas a la toledana. Así se podría resumir la noche de Halloween que vivió Rafa Mora. El colaborador de Telecinco apareció desorientado y en un estado un tanto complicado, según afirman los testigos, en una rotonda de Valmojado (Toledo) después de salir de fiesta y asegurar que no recuerda nada después pasar por un after. Sin embargo, con el paso de los días, surgen nuevos testigos a través de los que se está reconstruyendo una historia a la que todavía le faltan capítulos que desvelar.

El asunto saltaba a la actualidad por la llegada de numerosos vídeos y fotografías a diversos programas de Telecinco de esta 'noche toledana'. En uno de ellos, Sálvame, donde Rafa Mora es colaborador habitual, contó que todo comenzó a torcerse cuando estaba en un after en Madrid, salió con un amigo a la calle y dejó su copa en la mesa de la entrada. Allí, asegura que no sabe si al volver cogió la copa de otra persona o alguien le echó algo, pero "de repente se me durmieron las piernas y sentía que medesplomaba".

A partir de ahí, su memoria empieza a desvanecerse y no sabe cómo terminó en una rotonda de Valmojado (Toledo), donde unas chicas lo reconocieron y terminaron llamando a su novia para que lo recogiese.

En el transcurso de la noche, al parecer fueron varias las personas que grabaron a Rafa Mora un tanto perjudicado e intentaron hacer negocio enviándolas a Telecinco que por el momento ha decidido no emitirlas.

A estas pruebas videográficas se suma el testimonio de un testigo que ha asegurado este sábado en Socialité que Rafa Mora se desplazó a la localidad toledana con la intención de ser infiel a su pareja.

