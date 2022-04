El chef Carlos Maldonado viajará a Ucrania y llevará el dinero recaudado para ayudar a las víctimas

El chef talaverano estrella Michelín y ganador del programa televisivo ‘Masterchef’, Carlos Maldonado, y el chef Andrés Torres, del restaurante 'Casa Nova', viajarán a Ucrania del 12 al 15 de abril para destinar el dinero recaudado en un proyecto común para llevar alimento a las víctimas de la guerra. El proyecto 'Algo se está cociendo a 4 manos a 2 corazones' se está llevado a cabo a través de la Fundación ‘Raíces’,de Maldonado, y la Fundación Global Humanitaria, que preside Torres.

Así lo ha explicado este lunes a los periodistas Carlos Maldonado durante un cóctel previo al menú solidario que se ha llevado a cabo en su restaurante ‘Raíces’ de Talavera de la Reina. La misma iniciativa tuvo lugar el 23 marzo en el restaurante 'Casa Nova'.

Junto a Maldonado han estado en Talavera de la Reina Andrés Torres y Milagros Aceituno, responsable de la Cámara de Comercio en Talavera.

“Día de unión”

Maldonado ha destacado que “es un día de unión, lo que prima no es la comida sino la solidaridad y el cariño” y Torres ha agregado que “de mucha actividades que he hecho en mi carrera, esta es una de las que más me han impresionado, porque lo que encuentro aquí no son políticos o empresarios, sino seres humanos, y eso se nota”.

“No solo es comer, o aportar dinero, sino poder dedicar parte de nuestro tiempo y nuestra vida en ayudar”, ha subrayado Torres.

La recaudación de los menús solidarios ofrecidos en 'Raíces' y en 'Casa Nova', al precio de 180 euros con bebida incluida, se canalizará a través de Global Humanitaria, una organización con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional.

Guerra Rusia -Ucrania

