Toledo sufrirá cortes de tráfico este domingo por la VII Media Maratón y los 10K: estas son las calles afectadas

El próximo domingo 27 de septiembre la ciudad de Toledo sufrirá cortes de tráfico entre las 09:30 horas y las 11:45 horas con motivo de la celebración de la VII Media Maratón de Toledo y la carrera de los 10 kilómetros ‘Ciudad de Toledo’, cuyo inicio y fin de recorrido se sitúa en el aparcamiento de Santa Teresa.

A partir de este mismo viernes, se impide también el establecimiento de vehículos en el aparcamiento adoquinado de Santa Teresa para el montaje de la infraestructura necesaria.

El Ayuntamiento de Toledo, en colaboración con la Policía Local, ha informado de los cortes previstos. Desde las 09:00 horas del domingo se cortará el tráfico en la calle Camino Molinero, y a partir de las 09:30 horas, a la salida de la carrera se cortará la circulación en la Avenida Carlos III, la Glorieta Alfonso VI, y desde Bisagra a Zocodover. Unos cortes que durarán aproximadamente unos 15 minutos.

Entre las 09:40 horas y las 10:30 horas, la circulación se cortará entre el Puente de San Martín, sentido recinto ferial de la Peraleda, desde la Glorieta del Emperador hasta la Glorieta de la Olivilla.

Las calles Mas del Ribero, Carlos III y San Pedro el Verde permanecerán cortadas al paso de vehículos desde el principio de la prueba a las 09:30 horas, hasta su finalización a las 11:45 horas.

En este sentido, los vecinos de San Pedro el Verde deberán acceder en sentido contrario desde la calle Lucas Jordán. La línea de autobús urbano 42 queda anulada en su paso por Carlos III y San Pedro el Verde.