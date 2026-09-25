Administración de Loterías del centro comercial La Abadía de Toledo. Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de la Primitiva de este jueves deja un jugoso premio de 40.000 euros en Toledo

El sorteo de la Primitiva de este jueves ha dejado un acertante de segunda categoría en Toledo, que ha ganado un total de 41.714 euros al ser una de las cinco personas con cinco aciertos más el complementario.

Según Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado se ha sellado en la administración número 14 de Toledo, ubicada en el centro comercial La Abadía.

Las otras apuestas ganadoras se han validado en El Prat de Llobregat y en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona; y en San Andrés y Sauces, de Santa Cruz de Tenerife.

Bote de 27 millones

La combinación ganadora del sorteo ha sido 06 -38 - 21 - 45 - 32 - 09, con el 28 como complementario y el 9 como reintegro, mientras que el Joker ha sido 7206235.

En el sorteo de este jueves no ha habido acertantes de categoría especial (6 aciertos + reintegro) ni de primera categoría (6 aciertos), por lo que se genera un bote de 27 millones para el próximo sorteo.