La Gerencia del Hospital de Toledo reconoce las intoxicaciones pero asegura que la exposición "está por debajo del límite"

La Dirección de la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha asegurado que las últimas mediciones llevadas a cabo en el área de Anatomía Patológica han arrojado que los valores de exposición se mantienen por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente.

Así lo han expresado después de que este viernes los delegados de prevención hayan paralizado la actividad después de notificarse unas 40 intoxicaciones en la última semana.

La Dirección de la Gerencia ha reconocido que sí se ha producido un ligero repunte de la sintomatología entre los profesionales del área, pero "ninguno de ellos ha requerido baja médica".

Además, ha informado que continúan los avances en las actuaciones que la empresa especializada Serveo está llevando a cabo en el área, así como en las medidas de mejora implementadas durante los últimos meses para reforzar la seguridad y salud de los profesionales.

A esto, ha sumado que se mantienen instalados los detectores ambientales continuos para el seguimiento permanente de las condiciones ambientales.

En cuanto a la paralización de la actividad, la Gerencia ha explicado que continuará aportando toda la documentación técnica disponible sobre las actuaciones desarrolladas y los resultados de las mediciones realizadas hasta el momento.

Actuaciones

La Gerencia contrató a la empresa Serveo para desarrollar nuevas actuaciones que permitieran profundizar en el análisis de la situación. El primer informe incluye una revisión documental y bibliográfica de la información relacionada con la calidad ambiental interior, los contaminantes oxidativos, los compuestos orgánicos volátiles y las tecnologías de tratamiento ambiental aplicables a edificios sanitarios.

También incorpora un inventario de los subproductos derivados de las sustancias utilizadas en esta área, con el objetivo de ampliar el programa de control mediante registradores en continuo.

Por otro lado, la Gerencia ha asegurado que se han inspeccionado mediante cámaras los conductos de climatización del área, verificándose de nuevo el correcto sellado de toda la red. Y se han ejecutado actuaciones de mejora en el sistema de saneamiento.

"Se ha llevado a cabo un nuevo estudio de las unidades de tratamiento de aire para comprobar si existen posibles interferencias entre los caudales de impulsión y extracción. Los resultados permitirán definir nuevas medidas de actuación de carácter inmediato", ha anunciado.

Más de 1.000 horas de mediciones

Según ha recordado, tres empresas -BSA Seguridad Ambiental, SGS y Ambisalud- han realizado trabajos para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones. A estas se ha unido el Instituto de Tecnología Química y Medioambiental de Ciudad Real (Itquima UCLM).

Asimismo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, junto a la empresa concesionaria, han desarrollado de forma continuada actuaciones técnicas de revisión de instalaciones, equipamiento y mediciones.

En total, son más de 1.000 horas de mediciones en el área de los laboratorios, "con valores de exposición por debajo de los límites establecidos por la normativa vigente".

"La dirección del Hospital de Toledo continuará informando con transparencia de cualquier avance relevante y mantiene su compromiso con la seguridad de los profesionales, el rigor técnico y la mejora continua de las condiciones de trabajo", ha sentenciado.