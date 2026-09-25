Feria medieval en el castillo con mejores vistas de Toledo del 25 al 27 de septiembre: entrada gratuita

Este fin de semana (del 25 al 27 de septiembre de 2026) el Castillo de San Servando de Toledo retrocede 800 años en el tiempo para celebrar la tercera edición de las Jornadas de Recreación Histórica. Un evento cultural con entrada gratuita que ofrece desde campamentos y desfiles medievales hasta demostraciones de esgrima.

La cita, organizada por la Asociación de Recreación Histórica Las VII Partidas, se emplazará en los jardines y dependencias de esta fortaleza medieval situada junto al Puente de Alcántara que ofrece una de las mejores panorámicas de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Durante este viernes, sábado y domingo se instalará un campamento medieval en el castillo repleto de actividades y talleres. Los visitantes podrán descubrir oficios tradicionales y vestimenta de época mientras se sumergen en un ambiente del siglo XIII.

Desfiles, talleres, exhibiciones y mucho más este fin de semana en el Castillo de San Servando. Vive Toledo

Dentro de las demostraciones en vivo programadas, destacan el seminario de fragua de carbón, talla en piedra, perfumería y cuero. En el recinto habrá rincones dedicados a la farmacia histórica así como instrumentos musicales y armaduras.

Uno de los actos más espectaculares será "El Encuentro de los Reyes" que incluirá un recorrido por la plaza de Zocodover, el Puente de Alcántara y la plaza del Ayuntamiento.

Cartel del evento. E.E.

El salón de actos de la fortaleza acogerá conferencias sobre "La muerte de Alfonso VIII" o "Los mitos del medievo". El programa al completo se desgrana de la siguiente forma:

Viernes 25 de septiembre

18:00 horas - Presentación de las jornadas y conferencia "La muerte de Alfonso VIII".

22:00 horas - Paseo nocturno por el Casco Histórico de Toledo desde Zocodover hasta el Ayuntamiento.

Sábado 26 de septiembre

10:00 horas - Recreación de "El Encuentro de los Reyes" en la plaza de Zocodover.

De 11:00 a 14:00 horas - Apertura matinal del campamento medieval en los jardines del castillo.

12:00 horas - Demostración de esgrima medieval en la plaza mudéjar.

De 17:00 a 21:00 horas - Apertura de tarde del campamento medieval.

20:00 horas - Actividad "Vestir al caballero y su mesnada".

21:00 horas - Desfile histórico desde el Puente y Puerta de Alcántara hacia la plaza del Ayuntamiento.

Domingo 27 de septiembre

De 10:00 a 14:00 horas - Apertura del campamento medieval y talleres.

11:00 horas - Muestra sobre vestimentas del medievo en la plaza mudéjar.

12:30 horas - Conferencia "Los mitos del medievo".

14:00 horas - Clausura oficial de las III Jornadas Históricas.

Sabor Toledo en el Parque de la Vega

La Vega se llena de sabor: todas las fotos de la inauguración de Sabor Toledo, con tapas, música y actividades Ángela Pulido Díaz

Para completar la experiencia turística de este fin de semana, la capital de Castilla-La Mancha acoge de forma paralela la gran feria gastronómica Sabor Toledo en el renovado parque de la Vega. Más de 60 productores locales y artesanos se reúnen en esta cita donde se podrá degustar 28 tapas toledanas a precios reducidos.

Además, habrá 16 showcookings en directo, talleres, catas y música en vivo. Los amantes de la Edad Media y del buen comer tienen en Toledo su destino ideal de este fin de semana.