Nacho Hernández renueva más del 50 % de la ejecutiva en su nueva etapa al frente de la Juventudes Socialistas en Toledo

Nacho Hernández ha sido reelegido en el cargo de secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Toledo durante la celebración del XII Congreso Provincial que esta organización ha celebrado en Villarrubia de Santiago.

Esta reunión también ha servido para proclamar a la nueva Comisión Ejecutiva Provincial, un equipo formado por siete mujeres y seis hombres que se ha renovado en más de un 50 % y que ha contado con un apoyo del cien por cien de los asistentes, ha informado las Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo en nota de prensa.

El acto contó en su apertura con la presencia de Esther Padilla, consejera portavoz y vicesecretaria general del PSOE provincial; Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha; Aránzazu Figueroa, secretaria general de las Juventudes Socialistas de España; y Lázaro Ortega, secretario general de las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha.

La encargada de cerrar el congreso ha sido María Castaño, delegada provincial de Hacienda y miembro de la dirección del PSOE provincial, quien ha trasladado a Hernández y a su nuevo equipo "todo el apoyo y cariño" de la Ejecutiva Provincial.



Por su parte, Hernández ha agradecido "el apoyo unánime de la militancia" y ha explicado las bases sobre las que asentará la organización los próximos años.



"Estaremos en las sedes, debatiendo sobre las ideas que dan sentido a nuestras políticas; en las calles, junto a los movimientos sociales; en los centros educativos, alzando la voz por el estudiantado; y en los trabajos, luchando contra la precariedad", ha apuntado.



El congreso ha tenido como lema 'La revolución para quedarse', en el que el secretario general simplificaba el objetivo de su mandato: "que cualquier joven de esta provincia no tenga que marcharse de aquí por obligación, sino que tenga la posibilidad de elegir dónde construir su vida".