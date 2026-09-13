Velázquez alaba el "éxito rotundo" de las Noches del Patrimonio y pide descubrir otros espacios de Toledo

Las Noches del Patrimonio han cerrado su edición de 2026 en Toledo con un "éxito rotundo" de participación y público, según el balance realizado este domingo por el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez.

Después de un fin de semana en el que más de 50 espacios han abierto sus puertas para acoger propuestas de música, teatro, danza, arte y otras actividades culturales.

Esta novena edición ha sido además la primera en la que la iniciativa se ha desarrollado durante dos noches de manera simultánea en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

En Toledo, la programación ha permitido acercar a los visitantes y vecinos tanto a espacios del Casco Histórico como a otros enclaves de la ciudad, dentro de la apuesta municipal por diversificar los recorridos y la oferta cultural.

"Ha sido un éxito rotundo, éxito de participación, éxito de público y con gran satisfacción de las personas que han podido participar en los eventos de cada una de las actividades celebradas en los más de 50 espacios abiertos al público", ha señalado Velázquez.

Amplia oferta cultural en la ciudad

El alcalde ha destacado que la programación ha contribuido a ampliar la oferta cultural de Toledo y ha incidido en la intención del Ayuntamiento de mostrar otros espacios patrimoniales más allá de los enclaves habituales del Casco Histórico. Entre ellos ha citado el Hospital de Tavera y la estación de tren.

Uno de los momentos destacados del programa ha sido la representación de la zarzuela 'El huésped del sevillano', celebrada en el Paseo Imperial de la Vega como homenaje al compositor toledano Jacinto Guerrero.

Velázquez ha reivindicado al maestro como "un toledano universal y una figura imprescindible de nuestro patrimonio musical" y ha valorado la acogida que ha tenido esta propuesta entre el público.

"Las Noches del Patrimonio son una iniciativa verdaderamente extraordinaria que en Toledo brilla de una manera especial. Estamos muy satisfechos con el resultado, pero debemos seguir trabajando porque Toledo es cultura", ha afirmado el alcalde.

Cerca de 400 personas disfrutan del Palacio Provincial

La Diputación de Toledo ha participado por tercer año consecutivo en Las Noches del Patrimonio con una programación que ha reunido a cerca de 400 personas en el Palacio Provincial, donde se han desarrollado todos los pases previstos.

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, ha asistido a la actividad junto al diputado de Cultura, Tomás Arribas, y ha destacado la respuesta del público a una propuesta que ha combinado teatro, música, patrimonio y arte contemporáneo.

Uno de los principales atractivos ha sido 'De Toledillo a Toledo', una representación teatralizada de la compañía 'El viaje entretenido', de Yepes, acompañada por músicos del Grupo Aljibe.

Acogida de la programación de la Diputación de Toledo en la Noche del Patrimonio. Diputación Toledo

La propuesta, creada para esta ocasión, ha trasladado al público hasta el siglo XVII a través de la historia de tres mujeres que abandonan su villa para buscarse un futuro en el mundo del teatro.

El recorrido por distintas estancias del Palacio Provincial ha estado acompañado por fandangos manchegos, seguidillas, jotas, canciones de ronda y otros sonidos del folclore toledano interpretados con instrumentos tradicionales.

La programación se ha completado en el exterior con la instalación 'Personas, color y luz en lo cotidiano', del artista toledano Juan Sánchez Borox.

La obra está formada por diez figuras humanas de tamaño natural, de diferentes colores y con esferas luminosas en lugar de rostros, que han ocupado el entorno del Palacio Provincial y la plaza de la Merced.

Cedillo ha defendido que esta iniciativa supone una oportunidad para que los ciudadanos conozcan un edificio que forma parte de la panorámica de Toledo.

"El Palacio Provincial es un edificio emblemático que forma parte de la imagen y de la panorámica de Toledo", ha señalado, antes de reivindicar que el inmueble es "patrimonio de todos los vecinos de la provincia".

La presidenta también ha destacado que el Palacio luce ahora "en todo su esplendor" gracias a la nueva iluminación instalada recientemente por la institución provincial.