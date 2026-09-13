Así será la experiencia que llevará teatro, vino y música al Castillo de Malpica de Tajo: habrá 300 plazas en dos pases

El Castillo de Malpica de Tajo será el protagonista en septiembre del programa turístico '12 meses, 12 castillos' de la Diputación de Toledo, una iniciativa que busca acercar algunos de los principales enclaves patrimoniales de la provincia a través de experiencias que combinan historia, gastronomía y música.

La actividad tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre y contará con 300 plazas, repartidas en dos pases, uno de mañana y otro de tarde.

La propuesta permitirá recorrer los alrededores de esta singular fortaleza y las calles de Malpica de Tajo mediante visitas teatralizadas, además de disfrutar de una degustación de productos típicos de la provincia de Toledo acompañada de vinos de la tierra y diferentes actuaciones musicales.

El primer pase comenzará a las 10:30 horas y estará protagonizado por la compañía Atenea de Mora, que se encargará de realizar una visita teatralizada por los alrededores del castillo y por distintos puntos de la localidad. La actividad pretende acercar a los participantes a la historia y al patrimonio de Malpica de Tajo de una manera diferente.

Tras el recorrido, la experiencia se trasladará a la plaza del Ayuntamiento, donde los asistentes podrán participar en una degustación de productos típicos toledanos y vinos tintos y blancos de la provincia.

La propuesta gastronómica correrá a cargo de Juan Carlos García Palma, del catering y restaurante Mesón Las Ruedas de La Puebla de Montalbán.

La degustación estará acompañada además por la actuación de 'Carretera y Manta', grupo que ofrecerá un repertorio de música pop y flamenco.

Una segunda oportunidad por la tarde

La experiencia se repetirá por la tarde, con un segundo pase que comenzará a las 19:00 horas. De nuevo, la compañía Atenea de Mora será la encargada de conducir la visita teatralizada por el entorno del Castillo de Malpica de Tajo y las calles del municipio.

Después del recorrido, los participantes podrán disfrutar de otra degustación de productos de la provincia y vinos toledanos en la plaza del Ayuntamiento. En esta ocasión, la música correrá a cargo de Ángel García, ganador de la tercera edición del concurso 'A Tu Vera' de Castilla-La Mancha Media (CMM).

Cada uno de los dos pases dispondrá de 150 plazas, por lo que serán 300 las personas que podrán participar en esta experiencia turística organizada por la Diputación de Toledo.

Cuándo y cómo reservar las plazas

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del formulario habilitado en la página web de Turismo de la Diputación de Toledo. El plazo de inscripción se abrirá el lunes 14 de septiembre a partir de las 10:00 horas.

La reserva permitirá solicitar un máximo de dos plazas por persona y será necesario facilitar nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

Una vez finalizado el proceso, la organización contactará telefónicamente con las personas que hayan conseguido plaza para comunicarles el punto de encuentro de la actividad. Los participantes deberán acudir allí 10 minutos antes del comienzo de su pase.

El formulario se cerrará automáticamente cuando se hayan cubierto las plazas disponibles y las correspondientes a la lista de espera.

En esta ocasión existe además una condición específica: la participación estará reservada exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que los menores no podrán participar en la experiencia.

Una ruta por los castillos de la provincia

La actividad de Malpica de Tajo forma parte de '12 meses, 12 castillos', el programa con el que la Diputación de Toledo está recorriendo diferentes fortalezas de la provincia a través de propuestas que buscan combinar la divulgación del patrimonio con la gastronomía y la cultura.

La iniciativa pretende dinamizar turísticamente los municipios y ofrecer a vecinos y visitantes nuevas formas de conocer algunos de sus enclaves históricos, poniendo el foco no solo en sus edificios y monumentos, sino también en sus tradiciones y productos.

La Diputación de Toledo irá comunicando la apertura de las inscripciones del resto de experiencias previstas durante 2026 a través de la página web de Turismo de la provincia y de su portal institucional.

Además, las personas que ya hayan participado en alguna de las experiencias del programa durante 2026 no podrán inscribirse en las restantes actividades de esta temporada, una medida con la que la organización pretende repartir las plazas y dar la oportunidad de participar al mayor número posible de personas.