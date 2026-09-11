Mora presenta el proyecto para recuperar su plaza de toros y convertirla en un espacio "moderno y accesible"

El Ayuntamiento de Mora ha presentado el Proyecto de Reforma y Adaptación de la Plaza de Toros a Espacio Multifuncional, una actuación con la que pretende recuperar y rehabilitar un edificio que forma parte de la historia y las tradiciones del municipio.

El proyecto plantea convertir el actual coso en un espacio multifuncional, moderno y accesible, preparado tanto para la celebración de festejos taurinos como para otros eventos.

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, ha dado a conocer el proyecto durante un acto celebrado en el Salón Fernando Egea de la Escuela Municipal de Música, al que han asistido representantes de la Diputación de Toledo, los responsables de la redacción del proyecto, toreros de la localidad, aficionados y numerosos vecinos.

Bravo ha destacado que el Ayuntamiento ha cumplido su compromiso de adquirir la plaza de toros, que ya está totalmente pagada, para que vuelva a ser propiedad de todos los vecinos. "Ahora vamos a llevar a cabo este bonito proyecto", ha señalado, con el objetivo de rehabilitarla y adaptarla para dotarla de los servicios necesarios.

Una plaza deteriorada

La actuación parte del deterioro que ha sufrido el edificio durante los últimos años. Según ha explicado el Consistorio, el fallecimiento de su anterior propietario, el cierre derivado de la pandemia de COVID-19 y los efectos de la borrasca Filomena contribuyeron al empeoramiento del estado de la plaza, hasta el punto de que dejó de estar en condiciones de acoger eventos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió adquirir el inmueble y estudiar la viabilidad de su recuperación. Bravo ha señalado que antes de presentar el proyecto ha sido necesario realizar un análisis exhaustivo del edificio y un estudio geotécnico de la parcela para determinar las posibilidades de rehabilitación.

El alcalde ha defendido que la actuación permitirá además solucionar los problemas que el progresivo deterioro del edificio podría generar para los vecinos de las viviendas colindantes.

El proyecto contempla también una renovación urbana de los alrededores de la plaza, con la intención de mejorar el entorno y el barrio en el que se encuentra.

Mantendrá su uso como coso taurino

El arquitecto encargado de la redacción del proyecto, Juan Manuel Martín, ha explicado durante el acto las soluciones planteadas para la rehabilitación del inmueble. La intervención pretende mantener la esencia de la plaza y, al mismo tiempo, incorporar los servicios necesarios para que pueda cumplir con la normativa vigente.

De este modo, el espacio estará preparado para seguir funcionando como coso taurino y acoger también diferentes tipos de eventos.

El proyecto ha contado además con el respaldo de la Diputación de Toledo. Su vicepresidente y alcalde de Argés, Jesús Guerrero, ha trasladado el apoyo de la institución provincial a la iniciativa y ha comprometido su apoyo económico para llevarla a cabo.

La rehabilitación todavía se encuentra en fase de preparación. El Consistorio está actualmente buscando la financiación necesaria para ejecutar las obras, por lo que el proyecto presentado no supone todavía el inicio de los trabajos.

Bravo ha explicado que le habría gustado que la plaza estuviera lista para la próxima Feria de Mora o incluso para la pasada Fiesta del Olivo, pero ha recordado que previamente había que completar la compra del inmueble, abonar su coste, analizar el estado del edificio y realizar el estudio geotécnico.

Una vez completados estos pasos, el alcalde confía en que la licitación de las obras pueda comenzar antes de que termine el año.

El acto de presentación contó también con la presencia de los toreros morachos Joselito de Vega e Ignacio Olmos, así como de los diestros Juan José Villa 'Villita' y Pedro Luis, el vicepresidente de la Federación Taurina de Toledo, Enrique de la Rosa, representantes de peñas taurinas de la provincia y vecinos y aficionados de Mora.