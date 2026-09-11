Mägo de Oz, Paco Candela y una pregonera "idónea" para las Ferias de Talavera: 115.000 euros para los conciertos de San Mateo

José Julián Gregorio junto a la concejal de Festejos en la presentación de las Ferias de San Mateo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

Las Ferias de San Mateo 2026 de Talavera de la Reina que se celebrarán del 17 al 20 de septiembre cuentan con un presupuesto para las actuaciones musicales que se sitúa en 115.000 euros, lo que supone 3.000 euros menos que el gasto del año anterior.

Así lo ha explicado la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero quien ha detallado que los artistas que más presupuesto requieren son Paco Candela, con 25.000 euros, y Mägo de Oz, con 32.000 euros.

El alcalde de la localidad toledana, José Julián Gregorio, ha anunciado que la modelo talaverana, Cristina Jiménez será la encargada de dar el pregón de esta feria. De ella ha destacado que "lleva siempre con orgullo el nombre de nuestra tierra" y que representa a "una generación de jóvenes que afrontan sus retos con ilusión, responsabilidad y capacidad de esfuerzo".

Por estos motivos, ha explicado Gregorio, el Ayuntamiento ha considerado que es "la persona idónea para dar voz al pregón que marcará el inicio oficial de nuestras ferias".

En esta línea, Gregorio ha señalado que el autor del cartel anunciador de las Ferias es Pedro Aguado, de 96 años. Esta elección llega después de que el concurso convocado por el Ayuntamiento para la elección del cartel de San Mateo quedase desierto y desde el Consistorio se decidiera seleccionar una de las obras que había resultado semifinalista en el concurso de las ferias de San Isidro, contando con la autorización del autor.

La concejal de Festejos ha aprovechado esta intervención delante de los medios para defenderse de la denuncia del Grupo Municipal Socialista ante la fiscalía debido a las contrataciones de servicios y suministros vinculados a las ferias de San Isidro y San Mateo.

En este sentido ha señalado la "transparencia" de su concejalía al tiempo que ha afirmado que siempre se ha trabajado con la intención de que Talavera cuente con el mayor número de eventos y actividades con el menor coste posible.

Guerrero ha detallado que los reparos existen debido a que "en determinadas ocasiones no se han cumplido los plazos" y ha asegurado que los gastos de los reparos siempre han sido justificados y se han presentado las facturas.