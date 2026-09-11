La Junta refuerza el dispositivo por la falta de agua en los pueblos del Pusa: siete autobombas llevarán 100.000 litros

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha intensificado el dispositivo de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua en cinco municipios de Toledo afectados por el agotamiento de las reservas de la captación de la Mancomunidad del Pusa.

Siete autobombas y una nodriza permitirán trasladar este viernes alrededor de 100.000 litros de agua desde distintos puntos de captación de la provincia hasta los depósitos municipales.

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General del Agua y el dispositivo Infocam, mantiene la coordinación con los ayuntamientos de Santa Ana de Pusa, Retamoso de la Jara, San Martín de Pusa, Espinoso del Rey y Los Navalmorales para atender las necesidades de sus vecinos.

La directora general del Agua, Montserrat Muro, ha agradecido el trabajo conjunto de los efectivos del Infocam y ha señalado que el Gobierno regional continúa coordinando las actuaciones con los cinco consistorios.

El operativo se suma al suministro que está realizando Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha mediante el abastecimiento de depósitos portátiles instalados en los municipios afectados.

La situación se produce después de que la Mancomunidad del Pusa dejara de disponer de agua para suministrar correctamente a los diez municipios que la integran.

Las reservas de la captación de la presa se agotaron el pasado 4 de septiembre, dejando a las localidades únicamente con el agua almacenada en sus depósitos municipales y con los recursos alternativos de los que dispone cada una.

Cinco municipios, en una situación especialmente delicada

De los diez municipios que forman la Mancomunidad del Pusa —Espinoso del Rey, Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Torrecilla de la Jara, Villarejo de Montalbán y San Martín de Pusa—, cuatro dependen completamente del agua mancomunada.

Se trata de Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, que suman unos 1.500 vecinos empadronados. En estos municipios, el margen de maniobra es especialmente reducido una vez agotadas las reservas de los depósitos municipales si no se dispone de una fuente alternativa.

A ellos se suma Los Navalmorales, que cuenta con captaciones propias, aunque el Ayuntamiento ha advertido de que estos recursos no tienen capacidad suficiente para abastecer a toda la población, de unas 2.000 personas. Además, el municipio afronta este fin de semana sus fiestas, por lo que se prevé un incremento de habitantes.

Ante esta situación, el Consistorio ha decidido establecer cortes de agua entre las 23:00 y las 08:00 horas para preservar las reservas y garantizar el suministro durante el resto del día.

En San Martín de Pusa, el Ayuntamiento está realizando aportes de agua mediante cubas, con la colaboración de los vecinos, y trabaja además en el acondicionamiento de un nuevo pozo para llevar agua a los depósitos municipales.

Retamoso de la Jara también está recibiendo aportes mediante cubas y ha establecido interrupciones diarias del suministro entre las 00:00 y las 06:00 horas para preservar sus reservas.

Una crisis que se arrastra desde agosto

El problema de abastecimiento comenzó a agravarse durante el mes de agosto. El descenso del nivel de la presa dificultó entonces la extracción del agua y elevó los niveles de hierro, hasta el punto de que cuatro municipios —San Martín de Pusa, Santa Ana de Pusa, Villarejo de Montalbán y Torrecilla de la Jara— comunicaron problemas con el agua potable.

El resto de localidades de la mancomunidad se encontraban ya entonces pendientes de la evolución de la captación y de la llegada de precipitaciones.

Ante el empeoramiento de la situación, la Junta anunció el 28 de agosto un dispositivo de emergencia con camiones cisterna para abastecer a Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa, después de que se estimara que sus recursos podían agotarse en cuestión de días. También se planteó la búsqueda de nuevas captaciones subterráneas mediante sondeos como alternativa a medio y largo plazo.

El 4 de septiembre, la situación dio un nuevo paso después de que la presa que abastecía a los diez municipios se secara y dejara de suministrar agua.

Desde entonces, los pueblos han dependido de las reservas almacenadas en sus depósitos, de sus propias captaciones cuando disponen de ellas y de los recursos extraordinarios movilizados por las administraciones.