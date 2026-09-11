La concejala de Festejos de Talavera denuncia "insultos y amenazas" a través de perfiles falsos en redes sociales

La concejala de Festejos de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha denunciado la utilización de perfiles falsos durante los últimos meses para "insultar, descalificar, amenazar y difundir información falsa" en redes sociales.

Algunas de las amenazas han sido dirigidas contra ella misma, con mensajes como: "A esta la ponía yo en medio de la plaza del pueblo como antiguamente".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa junto al alcalde, José Julián Gregorio, donde ha avanzado que toda la información ya está en manos de abogados, que se encuentran recopilando los mensajes y demás elementos disponibles para adoptar las medidas que correspondan.

Asimismo, ha lamentado que no se haya producido ninguna condena pública ante este tipo de comportamientos.

"¿Dónde está el PSOE defendiendo a las mujeres? Porque yo no he visto ninguna condena por parte del PSOE a estas amenazas y creo que las amenazas a una mujer, sea del partido que sea, se tienen que condenar", ha afirmado.

Por último, ha detallado que la situación se viene produciendo desde hace aproximadamente dos meses, con mensajes que aparecen de manera recurrente contra su persona.

"Es muy fuerte"

Por su parte, el alcalde, José Julián Gregorio, ha considerado que es "muy fuerte" que se insulte a una mujer con nombres y apellidos.

"Es muy curioso que cuando se insulta o se ataca a una persona de la izquierda se organizan manifestaciones y se pide una respuesta. Y ahora estamos viendo lo que está pasando con María Pilar Guerrero", ha lamentado.