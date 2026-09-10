El PP respalda a Gregorio tras la suspensión de licencias de biometano en Talavera: "Su trabajo es serio y riguroso"

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este jueves el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) para la suspensión de licencias urbanísticas de implantación de industrias de producción de biogás.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha confirmado la suspensión cautelar de licencias y ha aclarado que desde mediados de agosto el Ayuntamiento ya comenzó a trabajar en esta paralización.

Así se ha pronunciado ante los medios de comunicación junto al presidente del PP de Talavera y portavoz adjunto del grupo en las Cortes, Santiago Serrano, recordando que el Ayuntamiento ha presentado además alegaciones al nuevo plan de biometano de Castilla-La Mancha.

Gregorio ha criticado la actuación del PSOE y se ha referido a las declaraciones realizadas en 2020 por la entonces alcaldesa, Agustina García, que "manifestó públicamente que Talavera estaba preparada para que este tipo de empresas vinieran a instalarse en la ciudad".

"Nosotros hemos tenido que actuar en consecuencia y trabajar para ver cómo podemos hacer que los vecinos de Talavera se sientan seguros. El Ayuntamiento ha cumplido con su responsabilidad. Nosotros tenemos hecho nuestro trabajo y lo hemos hecho bien y hoy publicado está ya en el DOCM", ha afirmado.

Gestión "seria y rigurosa"

Por su parte, Santiago Lucas-Torres ha destacado el trabajo "serio y riguroso" desarrollado por el Ayuntamiento y por el equipo de Gobierno de José Julián Gregorio para abordar la suspensión de las plantas de biometano. Y, en nombre del PP, ha agradecido el trabajo concerniente a las alegaciones formuladas al nuevo plan de biometano de Castilla-La Mancha.

Lucas-Torres ha detallado que el Ayuntamiento ha presentado siete alegaciones, entre ellas la petición de establecer una distancia mínima de cuatro kilómetros respecto a los núcleos urbanos e industriales.

Otra de las cuestiones planteadas es que la capacidad de las plantas se adapte a las necesidades de cada municipio y territorio.

"Las plantas deben responder a las necesidades de las comarcas, ganaderos y agricultores y a quitar nuestros residuos, pero no a traer lo que no necesitamos. Las alegaciones buscan proteger al sector industrial, ganadero y lácteo", ha afirmado.

Por ello, ha reiterado su agradecimiento al alcalde, que "ha actuado con un criterio serio y medioambiental, además de escuchar a los vecinos". "En Talavera se están haciendo las cosas bien. Las medidas que se adopten deben ofrecer soluciones al sector ganadero y al sector lácteo, pero no a costa de los vecinos. No para favorecer a los grandes fondos de inversión, que son los que se estaban beneficiando de los condicionantes planteados hasta ahora", ha criticado.

Paralización de licencias

Lucas-Torres ha celebrado que "si hoy el biometano está paralizado en Talavera es gracias al equipo de Gobierno de José Julián Gregorio".

Además, ha acusado al PSOE de haber actuado en distintas instancias, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, "en contra de los intereses de Talavera".

"El PSOE se ha dedicado a promocionar tanto políticamente como administrativamente la llegada del biometano a Talavera, tanto por parte de Agustina García y como de Emiliano García-Page", ha sentenciado.