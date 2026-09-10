El Festival El Greco vuelve a la Catedral de Toledo con dos nuevas Batallas de Órganos y la orquesta del Teatro Real

El Festival de Música El Greco en Toledo, celebrará entre los meses de octubre y noviembre la segunda parte de su XIII edición en el marco de la conmemoración del VIII Centenario de la Catedral de Toledo.

La cita musical regresa al templo con una ambiciosa programación otoñal diseñada para destacar el patrimonio acústico e histórico de la Primada, que llega después de la excelente acogida de los conciertos celebrados antes del verano.

La temporada comenzará el sábado 3 de octubre con la XXXI Batalla de Órganos, dedicada a San Ildefonso: el Milagro de la Virgen. En este sentido, el concierto rememorará el célebre prodigio del patrón de Toledo mediante un duelo musical en el que siete órganos de la catedral se elevarán como coros celestiales de la mano de los organistas Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Rui Soares, Samuel Liégeon y Juan José Montero.

El próximo sábado 10 de octubre, Nereydas, bajo la dirección de Javier Illán, presentará Arias y motetes para el Corpus de Toledo en el siglo XVIII: Cristalina fuente. Además, el programa invitará a adentrarse en la festividad del Corpus tal como se vivía en la catedral en el siglo XVIII a través de composiciones de tres maestros de capilla catalanes que marcaron la historia musical toledana: Jaime Casellas, Juan Rossell y Francisco Juncà.

El sábado 17 de octubre, con la XXXII Batalla de Órganos centrada en La Catedral de Santa María de Toledo, volverán las improvisaciones y duelos organísticos. Para esta ocasión, los siete instrumentos se transformarán en las propias voces de la catedral para narrar la grandeza de sus muros, bóvedas y capillas.

La cita contará por primera vez con la participación de la destacada organista Inés Schüttengruber, junto a Atsuko Takano, Pablo Márquez Caraballo y Juan José Montero.

El broche de oro al festival y a la programación llegará el sábado 14 de noviembre con la actuación de la Orquesta y Coro del Teatro Real. La formación interpretará la Sinfonía nº 104 de Haydn y el Réquiem de Cherubini.

La última sinfonía de Haydn reviste un valor histórico especial, ya que esta pieza sonó en el propio templo a comienzos del siglo XIX tras la adaptación realizada por el maestro de capilla Antonio Gutiérrez.

El programa musical se completa con la puesta en marcha de la actividad didáctica Catedral Musical dirigida a los centros educativos de la provincia de Toledo, donde niños y jóvenes tendrán la oportunidad de acercarse al extraordinario patrimonio musical de la Catedral Primada, mediante visitas guiadas que les permitirán descubrir la historia, el funcionamiento y la riqueza de sus instrumentos.

Las entradas para todos los conciertos pueden adquirirse a través de la página web oficial, de forma presencial en las oficinas de la Real Fundación de Toledo y en la taquilla habilitada en la Sala Capitular de Verano de la Catedral los mismos días de concierto a partir de las 19 horas.