La Diputación de Toledo incorpora un 'santuario' para linces en El Borril con un nuevo hábitat de más de 1.500 m²

La Diputación de Toledo ya tiene listo el nuevo 'santuario' para linces ibéricos que ha sido construido en su finca de El Borril.

Se trata de un hábitat de 1.560 metros cuadrados (m²), de los que 1.028 corresponden a la zona de exhibición y en cuya construcción se han invertido 400.000 euros.

Según ha informado la propia Diputación, el recinto ha sido diseñado para ofrecer unas condiciones adecuadas a los ejemplares y, al mismo tiempo, favorecer su observación por parte de los visitantes. Para ello, cuenta con un cerramiento perimetral de 4,5 metros de altura y con un observatorio-mirador dotado de grandes cristales que permitirá contemplar a los linces con la mínima interferencia posible.

Las instalaciones incorporan también criterios de accesibilidad para facilitar la visita a las personas con movilidad reducida, así como elementos educativos y divulgativos dirigidos a acercar al público las características del lince ibérico y la importancia de su conservación.

En una visita al complejo, la diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Marina García ha avanzado que en las próximas semanas el recinto recibirá a sus dos primeros ejemplares de lince ibérico, un macho y una hembra, como paso previo a su apertura en otoño.

Un momento de la visita de la diputada Marina García a El Borril. E.E.

García ha explicado que estos dos linces proceden del Centro de Cría del Lince Ibérico de Zarza de Granadilla (Cáceres), una instalación dedicada a la reproducción en cautividad dentro del programa de conservación ex situ de la especie.

“Estamos muy cerca de poder contar con el lince ibérico en El Borril y, a lo largo de este otoño, de ofrecer a quienes nos visitan la oportunidad de conocer de cerca una especie que constituye todo un símbolo de la conservación de nuestra biodiversidad”, ha resaltado.

La diputada ha incidido en que la llegada de estos dos ejemplares supone “dar un paso más en la apuesta de la Diputación por hacer de El Borril un espacio cada vez más completo para aprender a conocer, respetar y proteger nuestro patrimonio natural”.

La diputada ha enfatizado que el proyecto “no se limita a incorporar una nueva especie a El Borril”, sino que busca aprovechar el enorme valor del lince ibérico “como herramienta para concienciar, especialmente a los más jóvenes, sobre la necesidad de conservar nuestros ecosistemas y las especies que forman parte de ellos”.

Este nuevo hábitat convertirá a El Borril en la única instalación de Castilla-La Mancha en la que los visitantes podrán observar ejemplares de lince ibérico en un entorno natural en régimen de cautividad.