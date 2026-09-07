El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) asegura que actualmente cuenta con 13 agentes de Policía Local

El portavoz del Gobierno y teniente de alcalde de Fuensalida (Toledo), Sergio López Tenorio, ha respondido a las acusaciones del PSOE sobre una supuesta falta de transparencia del Ayuntamiento y ha sido tajante, ya que los datos desmontan por completo el relato de la oposición: se ha dado acceso a más de 13.200 documentos en sus más de 120 peticiones de información.

López Tenorio ha señalado que "con estos datos sobre la mesa, resulta sencillamente ridículo que el PSOE pretenda presentar al Ayuntamiento como una institución opaca, ya que han tenido acceso a miles y miles de documentos y aun así siguen intentando construir un relato de ocultación que no se sostiene".

"La oposición tiene todo el derecho a fiscalizar al Gobierno, pero no tiene derecho a manipular los datos para engañar a los vecinos. Una cosa es controlar y otra muy distinta hacer política a base de ruido, titulares y acusaciones genéricas", ha afirmado.

Fuensalida cuenta con 13 agentes

Por otro lado, López Tenorio ha desmentido la afirmación de que Fuensalida cuenta únicamente con seis policías, ya que, según ha señalado, "esa cifra no se corresponde con la realidad actual de nuestra Policía Local".

"Fuensalida cuenta actualmente con 13 agentes de Policía Local, a los que se sumarán dos nuevas plazas que se encuentran actualmente en pleno proceso de oposición, y se ofertarán dos plazas más en próximas fechas, lo que sumaría un total de 17 agentes en la plantilla", ha incidido el portavoz.

"Por tanto, hablar de que Fuensalida cuenta con seis policías es sencillamente falso. Los vecinos tienen derecho a conocer cuál es la situación real de los servicios municipales y, en este caso, el dato es muy claro", ha añadido.

López Tenorio ha destacado además el compromiso del Ayuntamiento con el refuerzo de los servicios públicos y, especialmente, con la seguridad de los vecinos.