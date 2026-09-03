Toledo reunirá a sus jóvenes talentos el 18 de septiembre en el Teatro de Rojas con una gran gala de premios

El talento joven de Toledo volverá a subirse al escenario del Teatro de Rojas el próximo viernes 18 de septiembre. Habrá estudiantes brillantes, deportistas de élite, escritores adolescentes, artistas, emprendedores y proyectos toledanos que han logrado abrirse camino mucho más allá de la ciudad.

El Ayuntamiento de Toledo, por tercer año consecutivo, celebrará ese día la gala de entrega de los Premios Talento Joven, unos reconocimientos con los que quiere distinguir el esfuerzo, la creatividad, la capacidad de superación y el compromiso de jóvenes y colectivos destacados en distintos ámbitos.

La ceremonia reunirá ocho menciones locales y varias distinciones especiales de carácter municipal, provincial, regional y nacional. Este jueves han sido anunciadas por el consistorio.

Estudiantes, deportistas, escritores...

En Educación, el premio será para Samuel Ros, alumno del IES Sefarad de Toledo que logró la máxima calificación posible, un 14 sobre 14, en la Prueba de Acceso a la Universidad de 2026.

El reconocimiento en Deportes Individuales recaerá en Ana Gálvez, campeona de España Universitaria en los 800 metros y subcampeona de España Sub-23 en los 400. La atleta compagina el deporte de alto nivel con sus estudios de Derecho en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El Moprisala Toledo será distinguido en Deportes en Equipo después de proclamarse campeón de España Sub-16 de fútbol sala en 2026, tras imponerse al FC Barcelona en la final. Un premio que también pone el foco en el trabajo de cantera desarrollado por el club.

En Cultura, el galardonado será Carlos Muñoz Escobar. Tiene solo 15 años y ya ha publicado cuatro novelas protagonizadas por su personaje, Pepe Holmes, con escenarios reconocibles de Toledo como parte de sus historias.

La actriz Laura Cuadrado recibirá el reconocimiento en Artes Escénicas. Su trayectoria está vinculada a la interpretación, pero también a la música, la moda y la creación audiovisual.

Pole y el impulso de nuevos proyectos

Uno de los nombres más conocidos de la gala será Pole, que recibirá el Premio Talento Joven en Creación Musical. El artista toledano se ha consolidado como uno de los nombres con mayor proyección de la música española, con certificaciones de Oro y Platino y colaboraciones con algunos de los principales artistas del panorama nacional.

En Emprendimiento, el reconocimiento recaerá en SYS Producciones, el proyecto impulsado por los hermanos Marco e Ismael Givica, por su crecimiento y su contribución a la dinamización de la oferta musical y cultural de Toledo y Castilla-La Mancha.

La última de las ocho menciones locales será para Generación Empresarial, en la categoría de Asociacionismo y Voluntariado, por su trabajo para conectar a jóvenes empresarios y emprendedores y generar oportunidades a través de la colaboración y la creación de redes.

De Jesús Gordillo a Dani Fernández

La gala también reservará varias menciones especiales. La Mención Local será para el futbolista toledano de fútbol sala Jesús Gordillo, campeón de Europa absoluto con la selección española en 2026.

El deportista paralímpico de Villacañas Emilio Redondo, que representó a España en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, recibirá la Mención Provincial.

En el ámbito regional, el Ayuntamiento distinguirá al cantante Dani Fernández, el artista de Alcázar de San Juan convertido en uno de los principales referentes del pop-rock español.

Las menciones nacionales reconocerán, por su parte, a Julio Rodríguez, por su actuación solidaria en el auxilio a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz; a la Selección Española de Gimnasia Rítmica, campeona del mundo de conjuntos en 2026 y clasificada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; y a la Selección Española masculina de fútbol, campeona del mundo en 2026.