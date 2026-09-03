Page anuncia un nuevo plan de inclusión que llevará 1.000 profesionales a las aulas de Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page, este jueves durante la colocación de la primera piedra del IESO número 4 de Illescas (Toledo). JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional pondrá en marcha un nuevo plan de inclusión educativa que incorporará otros 1.000 profesionales a las aulas durante los próximos años.

Page ha realizado el anuncio durante el acto de colocación de la primera piedra del IESO número 4 de Illescas (Toledo), donde ha defendido la necesidad de adaptar el sistema educativo a una sociedad "enormemente compleja" y "mucho más multicultural".

El presidente castellanomanchego ha destacado el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar los recursos destinados a la inclusión. "Hemos doblado la plantilla", ha asegurado, antes de avanzar que el nuevo plan permitirá sumar otros mil profesionales.

Una medida que, según Page, tendrá una especial incidencia en las zonas de crecimiento y expansión, como la comarca toledana de la Sagra, donde el aumento de población está provocando la incorporación de nuevos alumnos a las aulas.

El objetivo, ha explicado, es dar respuesta a "la multiplicidad de supuestos" que presentan los escolares y que, en su opinión, reflejan la propia diversidad de la sociedad.

"Necesitamos no dejar a nadie atrás", ha defendido Page.

Climatización

El presidente regional también ha puesto el foco en las condiciones de los centros educativos y, especialmente, en su climatización.

Page ha recordado que Castilla-La Mancha ha destinado 70 millones de euros en los últimos años a mejorar la climatización de los centros educativos y ha anunciado una nueva convocatoria dotada con 23 millones de euros para actuaciones en instalaciones educativas de titularidad de la comunidad autónoma.

Además, ha avanzado una nueva línea de colaboración con las corporaciones locales para continuar con estas actuaciones y se ha mostrado dispuesto a estudiar posibles ayudas para los colegios concertados.

"Oasis de convivencia"

Durante su intervención, el presidente regional ha definido la educación como un "oasis de convivencia" y ha reclamado una mayor implicación de todos los integrantes de la comunidad educativa.

"Necesitamos que los alumnos reconozcan el rostro de los docentes, que las familias se impliquen en el proceso, que haya comunidad educativa", ha señalado en una etapa donde la digitalización y lo virtual se imponen.

Page ha alertado, en este sentido, de las dificultades que generan los nuevos canales de comunicación. Los alumnos y los profesores, ha apuntado, se encuentran en una "selva comunicativa" marcada por los dispositivos móviles y las redes sociales.

Por ello, ha defendido la necesidad de reforzar la relación entre profesores, alumnos y familias para que los centros educativos sean espacios de aprendizaje, pero también de convivencia.

Debate en el Congreso

El acto de Illescas ha coincidido con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis de Ceuta.

Page, a preguntas de los medios de comunicación, ha evitado pronunciarse sobre la intervención del jefe del Ejecutivo y ha apelado a la prudencia antes de hacer una valoración.

"El acto me está pillando en medio de la intervención del presidente del Gobierno, que además, si no me equivoco, el debate no ha acabado. De manera que, aunque solo sea por prudencia lógica, esperaría que acabe el debate para sacar conclusiones. Y luego, como es normal, ya podré decir alguna cosa", ha afirmado.

Preguntado por si durante su intervención había lanzado algún mensaje dirigido a Sánchez o a otros dirigentes políticos, Page ha negado que haya enviado "recados a nadie".

Su única pretensión, ha asegurado, es que el curso escolar en Ceuta pueda comenzar "con normalidad", como merecen "los niños españoles".