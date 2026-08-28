La Inspección de Trabajo exige al Hospital de Toledo corregir varios problemas de seguridad laboral en 63 servicios

La inspección de Trabajo ha requerido formalmente a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que adopte medidas preventivas urgentes y corrija numerosas deficiencias detectadas en un total de 63 servicios del centro hospitalario, algunas de ellas relacionadas con riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

La actuación inspectora se produce tras una denuncia presentada por el delegado de prevención de CCOO ante la falta de respuesta efectiva a las reiteradas reclamaciones trasladas por el sindicato mediante escritos oficiales y en los Comités de Seguridad y Salud.

Tras analizar la situación, Inspección de Trabajo ha establecido un plazo de 15 días para aplicar las medidas consideradas más urgentes, mientras que la Gerencia dispone de dos meses para implantar el resto de actuaciones correctoras.

Entre los servicios afectados figuran los laboratorios de Bioquímica, Microbiología y Anatomía Patológica, donde CCOO asegura que persisten problemas que el sindicato viene denunciando desde hace años y que todavía no se han solucionado de manera definitiva.

Riesgos en laboratorios y otros servicios

Entre las deficiencias que deben corregirse se encuentran riesgos relacionados con las cabinas de seguridad biológica, que requieren la reparación o sustitución de determinados elementos.

También se han señalado problemas de estrés térmico en la cámara frigorífica de Bioquímica, donde se requiere el uso de ropa de protección, así como deficiencias en el almacenamiento de productos por no reunir las condiciones de ventilación aplicables.

En Urgencias de Psiquiatría, el requerimiento insta además a realizar las exploraciones en un espacio que no disponga de instrumentos que puedan ser utilizados para causar daño, según la información facilitada en un comunicado de CCOO.

La situación de los laboratorios ha adquirido especial relevancia después de que, durante una comparecencia con representantes de la Gerencia y de la Inspección de Trabajo, el delegado de prevención pusiera sobre la mesa que varias trabajadoras presentaban valores de ácido fórmico en orina superiores a los límites de referencia.

Ante esta situación, la inspectora manifestó que investigaría los hechos. Según CCOO, las trabajadoras afectadas todavía no habían visto aplicada de forma efectiva una adaptación de sus puestos de trabajo, pese a que existe una comunicación interna del Servicio de Prevención en la que se plantea la necesidad de reubicarlas.

"Para CCOO resulta especialmente preocupante la situación de estos laboratorios donde casi dos años después de las intoxicaciones sufridas por varias trabajadoras siguen pendientes actuaciones fundamentales para garantizar plenamente la seguridad y la salud del personal", ha señalado el sindicato.

CCOO alerta de la situación tras las intoxicaciones

El sindicato también ha puesto el foco en las resoluciones recibidas por las trabajadoras afectadas, según las cuales el Instituto Nacional de la Seguridad Social habría reconocido el recargo de prestaciones en relación con trabajadoras que causaron baja después de las intoxicaciones.

CCOO sostiene que este reconocimiento se habría producido al considerar que las trabajadoras no disponían de medios de protección adecuados, algo que, a juicio del sindicato, evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas para evitar que se prolongue.

"La salud de las trabajadoras y los trabajadores no puede depender de años de reclamaciones, denuncias o requerimientos de la Inspección de Trabajo para que se adopten las medidas preventivas necesarias", ha defendido la organización sindical.

No obstante, CCOO reconoce que los recientes cambios en la Dirección de Gestión del hospital han venido acompañados de una actitud diferente y de una mayor disposición a buscar soluciones a los problemas planteados.

Ahora, el sindicato espera que los requerimientos de Inspección de Trabajo se cumplan dentro de los plazos establecidos y que las medidas correctoras se traduzcan en actuaciones "reales y efectivas".

CCOO ha asegurado que continuará vigilando el cumplimiento de las actuaciones exigidas y reclamando a la Gerencia del Hospital Universitario de Toledo que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para toda la plantilla.