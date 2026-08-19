PP, Vox y PSOE se ponen de acuerdo en Talavera de la Reina para paralizar la instalación de plantas de biogás en la ciudad

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha aprobado este miércoles por unanimidad en pleno extraordinario una proposición para paralizar la instalación de plantas de biogás en el término municipal.

Una propuesta presentada por el PSOE, a la que el equipo de Gobierno de PP y Vox han incluido una enmienda, logrando poner de acuerdo a los tres grupos políticos con representación en el pleno.

La proposición socialista insta al Ayuntamiento a modificar el Plan de Ordenación Municipal (POM) para prohibir expresamente las industrias de producción de biogás, además de suspender la concesión de licencias urbanísticas para estas actividades.

Asimismo, la enmienda de PP y Vox insta a la Junta a impedir la instalación de plantas de biometano a menos de 5 kilómetros del suelo urbano. Y contempla presentar un recurso de alzada a la autorización ambiental de uno de los proyectos en el término de Talavera.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, y el concejal de Urbanismo, Benedicto García, han defendido que el Ayuntamiento de Talavera está actuando "con responsabilidad y dentro de la legalidad" para proteger la ciudad y su comarca.

Además, ha recordado que su Concejalía ya inició el pasado 7 de agosto el expediente para modificar puntualmente el Plan de Ordenación Municipal (POM) y acordó la suspensión de la concesión de licencias de obras y usos vinculados a este tipo de instalaciones, al amparo del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha.

"El objetivo es corregir la regulación introducida en 2020 y evitar que el planeamiento urbanístico permita este tipo de actividades en determinadas zonas de suelo rústico", ha asegurado.

Vox carga contra el PSOE

Por su parte, el portavoz de Vox, David Moreno, ha destacado que "el problema de las plantas de biometano arrancó en 2019, siendo alcaldesa Agustina García Élez, que ofrecía la ciudad como un emplazamiento idóneo para la implantación de energías renovables".

"No es una situación puntual, sino el resultado de una estrategia socialista, fanatizada en los idearios de la Agenda 2030 y de la economía circular que comienza a fraguarse por Page en el año 2019 con una cronología y un plan que se desarrolla y extiende hasta la actualidad", ha lamentado.

Entre otros aspectos, también ha enfatizado en que el Gobierno de Page "ha impulsado el Plan Regional de Biometanización 2024-2030, con el objetivo de desarrollar alrededor de 100 plantas en Castilla-La Mancha". Una propuesta que "ya ha recibido más de 15.000 alegaciones en contra y que no han sido tenidas en cuenta por la Junta".

Por último, ha anunciado que Vox llevará a las Cortes un paquete de alegaciones al decreto socialista sobre biometanización ya que está "repleto de excepciones".

El portavoz del grupo municipal socialista, José Gutiérrez, ha valorado que los tres grupos políticos estén de acuerdo en la paralización de la instalación de las plantas de biometano y ha instado al equipo de Gobierno a acelerar la modificación del POM para evitar futuros problemas.

Unas 200 personas

Según ha relatado la agencia Efe, al pleno han asistido como público alrededor de 200 personas, que previamente se han concentrado frente al Ayuntamiento y que han mostrado su rechazo a la instalación de las plantas de biometano en la ciudad, además de festejar con aplausos el resultado de la votación y la unanimidad de los grupos políticos.



En declaraciones a los medios, uno de los miembros de la plataforma ciudadana que rechaza la instalación de estas plantas en la comarca, Fidel Cordero, ha desgranado los posibles efectos que, a su juicio, tendría la llegada de residuos para la población, entre ellos malos olores, depreciación de viviendas y riesgos de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.