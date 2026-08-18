Toledo cierra sus Fiestas con un balance "muy positivo" y un "ambiente extraordinario" en La Peraleda y las plazas

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado este martes el balance oficial de la Feria y Fiestas 2026 en honor a la Virgen del Sagrario que ha sido "muy positivo".

En palabras del concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García-Toledano, la edición de este año ha destacado por el "ambiente extraordinario" tanto en el recinto ferial de La Peraleda como en las plazas del casco histórico.

El sábado fue uno de los puntos culminantes del fin de semana festivo. Artistas toledanos como Pole, Mallo, Mauri y Lucía Santiago, lograron abarrotar simultáneamente los escenarios situados en los puntos neurálgicos de la capital regional.

Concierto de Leire en Toledo. Ayuntamiento

Además, el vocalista del grupo toledano Veintiuno, Diego, actuó por sorpresa en uno de los espectáculos musicales. "Es un orgullo ver cómo Toledo apoya a los suyos, llena recintos y disfruta del enorme talento de nuestra tierra", ha remarcado García-Toledano.

El responsable de Festejos ha expresado su agradecimiento a todo el personal implicado en la logística de las fiestas, incluyendo a los servicios municipales, Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Ayuntamiento trabaja ya en las próximas citas del calendario festivo y cultural de la ciudad. García-Toledano ha anunciado que se están ultimando los preparativos de la Semana de la Juventud, que se celebrará el próximo mes de septiembre, al tiempo que avanzan con la programación de Navidad.