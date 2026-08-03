Enclave Melque regresa con cuatro noches de música, patrimonio y gastronomía en un enclave único de Toledo

La Diputación de Toledo volverá a convertir el Sitio Histórico de Santa María de Melque en uno de los grandes referentes culturales del verano con la segunda edición de Enclave Melque, un ciclo que se celebrará los días 14, 15, 21 y 22 de agosto y que combinará conciertos al aire libre, visitas patrimoniales, gastronomía de proximidad y naturaleza.

La institución provincial ha presentado este lunes la programación, con la que busca consolidar este enclave como un espacio de encuentro cultural y un motor de dinamización turística para los Montes de Toledo.

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, ha dado a conocer la programación en el Centro Cultural San Clemente, acompañado por Javier Arroyo, integrante del grupo Mallo, y el cantante Alfonso Ferrer, dos de los artistas que participarán en esta segunda edición.

Durante su intervención, Arribas ha defendido la apuesta de la Diputación por acercar la cultura al conjunto de la provincia y por poner en valor espacios patrimoniales de gran relevancia a través de propuestas que trascienden el formato tradicional de un concierto.

Programación cultural en un tesoro patrimonial

"La cultura tiene sentido cuando es capaz de emocionarnos, de acercarnos a nuestras raíces y de convertir nuestros espacios más valiosos en lugares vivos, abiertos y compartidos por todos", ha señalado el diputado.

En este sentido, ha destacado que Santa María de Melque constituye uno de los principales tesoros patrimoniales de la provincia y ha explicado que el objetivo de esta iniciativa pasa por ofrecer a quienes la visiten una experiencia diferente, en la que puedan conocer el monumento y disfrutar al mismo tiempo de una programación cultural en un entorno singular.

La programación volverá a combinar conciertos, patrimonio, gastronomía y naturaleza, permitiendo que los asistentes recorran el conjunto histórico antes del inicio de cada actuación y descubran la riqueza arquitectónica y paisajística del enclave.

Además, cada concierto estará acompañado por una propuesta gastronómica basada en productos de proximidad, con la que la Diputación pretende reforzar la promoción del patrimonio provincial y del turismo gastronómico, favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de experiencias culturales de calidad.

"Queremos que cada visita sea una experiencia completa, que comience mucho antes del inicio del concierto y que permita descubrir la riqueza histórica de Melque mientras se disfruta de un entorno incomparable", ha afirmado Arribas.

Cuatro conciertos durante el mes de agosto

El cartel de esta segunda edición estará formado por cuatro actuaciones que se celebrarán durante dos fines de semana consecutivos. El ciclo arrancará el viernes 14 de agosto con O Plutón y Mallo, mientras que el sábado 15 será el turno de Furiosa Estéreo.

La programación continuará el viernes 21 de agosto con el concierto de Alfonso Ferrer y concluirá el sábado 22 con la actuación de Pescador y Las Chicas del Carburo.

La Diputación ha diseñado esta programación con el objetivo de aprovechar el atractivo de las noches estivales en Santa María de Melque y seguir consolidando el enclave como un referente cultural dentro de la oferta veraniega de la provincia.

Una apuesta por el talento toledano

Durante la presentación, Javier Arroyo ha valorado especialmente que Enclave Melque apueste por llevar la cultura a los Montes de Toledo, una comarca que, según ha señalado, ha permanecido en muchas ocasiones alejada de los principales circuitos culturales.

Asimismo, ha destacado el respaldo que el ciclo ofrece a bandas toledanas jóvenes y en activo, una iniciativa que considera fundamental para dar visibilidad al talento musical de la provincia y favorecer el crecimiento de una escena que continúa abriéndose camino.

Por su parte, Alfonso Ferrer ha subrayado la singularidad de una propuesta que une patrimonio, música, gastronomía y sostenibilidad en un mismo espacio.

El artista ha destacado la belleza que adquiere Santa María de Melque durante la noche y ha valorado positivamente que la organización haya vuelto a habilitar un servicio de transporte colectivo para facilitar el acceso del público al recinto.

Autobuses desde Toledo

Como novedad organizativa, la Diputación volverá a poner a disposición de los asistentes un servicio de autobús con salida desde la ciudad de Toledo.

El transporte requerirá inscripción previa y contará con plazas limitadas, una medida con la que la institución provincial pretende facilitar el acceso al recinto, reducir el uso del vehículo privado y fomentar una movilidad más sostenible durante el desarrollo del ciclo.

Tanto Javier Arroyo como Alfonso Ferrer han agradecido el apoyo de la Diputación y la oportunidad que supone participar en una programación que, además de impulsar el patrimonio provincial, contribuye a reforzar la presencia de los artistas toledanos.

Un referente del verano cultural

Con esta segunda edición, Enclave Melque aspira a consolidarse como una de las principales citas culturales del verano en la provincia de Toledo y como un ejemplo de cómo el patrimonio histórico puede convertirse en un espacio vivo para la celebración de actividades culturales.

Tomás Arribas ha concluido animando a los ciudadanos a participar en el ciclo y ha reiterado el compromiso de la Diputación con una programación cultural descentralizada, capaz de llevar propuestas de calidad a todos los rincones de la provincia y de utilizar el patrimonio como una herramienta para impulsar el turismo, dinamizar el territorio y generar actividad económica en el medio rural.