Un humo misterioso desespera a tres pueblos de Toledo: "Es un olor potente similar al de los excrementos o descomposición"

Ubicación del entorno en el que se estima se encuentran los focos de las emisiones contaminantes. Ecologistas en Acción

Ecologistas en Acción Toledo ha denunciado ante la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil los "reiterados episodios de contaminación atmosférica de origen desconocido" que, según asegura, vienen sufriendo desde hace al menos un año y medio los vecinos de Cobeja, Pantoja y Alameda de la Sagra.

La organización ecologista sostiene que la situación está afectando de forma continuada a la calidad de vida en estos tres pueblos toledanos y reclama a las administraciones competentes una investigación "objetiva y exhaustiva" para identificar el origen de las emisiones, determinar si existe algún incumplimiento ambiental y, en su caso, depurar responsabilidades.

Según explica en la denuncia, Ecologistas en Acción tuvo conocimiento del problema tras recibir numerosas comunicaciones de vecinos de estas localidades toledanas, quienes alertaban de la presencia recurrente de humos, malos olores y episodios de contaminación que consideran incompatibles con el desarrollo normal de la vida cotidiana.

Noches toledanas

La organización asegura que estos episodios se producen de manera recurrente desde hace aproximadamente un año y medio, aunque con momentos de especial intensidad. Según relatan los afectados, las incidencias son especialmente frecuentes entre las 22:00 y las 9:00 horas, incluso durante los fines de semana.

Los vecinos describen olores a humo procedente de combustiones, disolventes y otros compuestos, además de la presencia "polución atmosférica visible". En algunos momentos, aseguran, la situación les obliga a permanecer "voluntariamente confinados" dentro de sus viviendas y renunciar a actividades al aire libre.

Ecologistas en Acción afirma que esta circunstancia está limitando aspectos cotidianos como la práctica deportiva, el uso de parques, el descanso nocturno o simplemente abrir las ventanas de las viviendas.

Efectos sobre la salud

La denuncia también recoge testimonios de vecinos que aseguran haber sufrido molestias respiratorias, dolores de cabeza, picores en la piel y en los ojos y otras afecciones que relacionan con estos episodios de contaminación.

Según la organización, los problemas afectarían especialmente a la población más vulnerable, como niños y personas mayores.

Además de las consecuencias físicas, Ecologistas en Acción advierte de que la situación estaría generando un importante "malestar emocional" entre los residentes de Cobeja, Pantoja y Alameda de la Sagra debido a la imposibilidad de desarrollar una vida normal. Entre los efectos citados figuran el cansancio, la irritabilidad, el malestar psicológico y las dificultades para conciliar el sueño.

Origen desconocido

Uno de los principales mensajes de la denuncia de la organización ecologista es que el origen de estas emisiones sigue siendo desconocido. Pese a ello, Ecologistas en Acción explica que las indagaciones realizadas por los propios vecinos apuntan a que el foco podría encontrarse en una o varias instalaciones industriales de la zona, aunque insiste en que carece de competencias y medios técnicos para confirmar esa hipótesis.

En este sentido, recuerda que una parte importante de las manifestaciones vecinales y algunas respuestas de administraciones locales han señalado como posible origen de las emisiones al Centro de Tratamiento Integral (CTI) de Cobeja. Sin embargo, la propia organización subraya que no pretende atribuir responsabilidades a esta empresa.

De hecho, señala que, según han trasladado los propios vecinos tras contactar con la compañía, la actividad del centro se limita al tratamiento y trituración de escombros y se desarrolla únicamente en horario diurno.

"No pretendemos ni descartar ni afirmar la responsabilidad por parte de esta empresa", aclara Ecologistas en Acción, que considera precisamente necesario que una investigación oficial determine si el CTI tiene alguna relación con los episodios denunciados o si, por el contrario, debe descartarse definitivamente esa posibilidad.

Dos puntos señalados

La denuncia incorpora además información recopilada por los propios residentes durante los últimos meses. Según explica la organización, los vecinos han elaborado un plano en el que delimitan una zona situada entre Cobeja y Pantoja donde consideran que la intensidad de los olores es especialmente elevada.

Dentro de ese ámbito identifican dos puntos concretos como especialmente relevantes para la realización de mediciones ambientales, al considerar que es donde los olores alcanzan mayor intensidad y donde sería más eficaz realizar análisis de partículas y compuestos presentes en la atmósfera.

Asimismo, adjuntan una fotografía tomada desde la carretera CM-4004, en la que se aprecia una columna de humo procedente del entorno investigado.

Columna de humo detectada desde la CM4004 (a la derecha de la vía) en el sentido de la circulación desde Alameda de la Sagra a Pantoja. Ecologistas en Acción

Los vecinos aseguran que en esa zona perciben con frecuencia un fuerte olor que describen como una mezcla de residuos orgánicos, basura, amoniaco e incluso materia orgánica en descomposición.

Según indican, desde hace aproximadamente un mes estos episodios se han intensificado o, al menos, se han hecho más perceptibles, especialmente durante los fines de semana.

Peticiones a la Junta y al Seprona

Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha solicitado formalmente a la Consejería de Desarrollo Sostenible y al Seprona que activen todos los mecanismos de inspección necesarios para esclarecer los hechos.

Entre sus peticiones figura la identificación de los contaminantes presentes en la atmósfera, la localización de su origen y, si procede, la identificación y sanción de los posibles responsables.

También reclama que se compruebe si las industrias ubicadas en el entorno cumplen las condiciones establecidas en sus declaraciones de impacto ambiental o en sus autorizaciones ambientales integradas en materia de protección de la atmósfera.

Por último, la organización solicita personarse en los posibles expedientes sancionadores que pudieran abrirse y recibir información sobre las actuaciones que lleven a cabo las administraciones competentes como consecuencia de la denuncia presentada.