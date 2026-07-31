Varios estafados en Toledo por una falsa oferta de trabajo: "Había ocho jóvenes en la puerta esperando una entrevista"

Los estafadores lo han vuelto a hacer. En esta ocasión, han puesto el ojo en el sector de la hostelería y su blanco ha sido el restaurante de Toledo del Grupo Abrasador.

A lo largo de esta última semana de julio, la empresa familiar toledana, que cuenta con una red de 43 restaurantes por toda la geografía española ha sido víctima de una suplantación de identidad que ha desencadenado en un delito de estafa.

El socio cofundador de Abrasador, Julio Ramírez, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha alertado de esta práctica que ha sufrido su negocio para evitar que le suceda a otra sociedad: "Me duele muchísimo cuando pasan estas cosas".

Al parecer, los defraudadores utilizaron la plataforma líder en España en anuncios clasificados, Milanuncios, como herramienta para publicar ofertas de empleo falsas de "ayudantes de cocina o camarero", según ha indicado Julio.

"Nos encontramos a ocho personas en la puerta del restaurante por la mañana esperando hacer una entrevista de trabajo que nosotros no habíamos convocado" afirma el cofundador señalando que "todos los que estaban eran personas jóvenes".

En este sentido ha destacado que el procedimiento de la estafa empezaba en el tablón de anuncios con un número de teléfono. A partir de ahí "los jóvenes llamaban a ese WhatsApp", les remitían "un enlace" y les decían que "para poder acceder a la entrevista debían tener el curso de manipulador de alimentos".

En ese momento se produjo el engaño. Los estafadores les indicaban que ese curso de manipulación se lo podían dar ellos mismos a través de un formulario si "ingresaban 50 euros al número indicado". Tras el ingreso les "citaban a las 10 de la mañana en el restaurante para una entrevista que no existía".

Los jóvenes "con ganas de trabajar" llegaban al restaurante y se encontraban con que era un engaño: "Es gente que está buscando trabajo y encima les estafan". En total han sido "dieciséis" las personas estafadas. Desde el Grupo Abrasador lo han puesto en manos de la Policía Nacional, así como algunas de las víctimas, según Ramírez.

Tras ser alertados de esta situación, tanto el restaurante de Toledo como otros treinta de la misma cadena denunciaron en la plataforma de Milanuncios lo que estaba ocurriendo: "Después de dos días denunciando, han logrado cortar el anuncio".