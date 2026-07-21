El PP de Toledo insiste: el carril bici Polígono-Santa Bárbara no cumple con los "estándares de calidad y seguridad"

El carril bici que une los barrios del Polígono y Santa Bárbara en Toledo. Ángela Pulido Díaz

El Grupo Municipal Popular pedirá al Gobierno de España que subsane las deficiencias detectadas en el carril bici que conecta los barrios de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono, antes de que el Ayuntamiento de Toledo recepcione oficialmente la infraestructura.

La iniciativa se debatirá en el próximo pleno municipal mediante una moción en la que el PP reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que entregue la obra "con todas las garantías de seguridad, calidad y funcionalidad".

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha explicado que la petición responde a las quejas trasladadas en las últimas semanas por usuarios del carril bici y por las asociaciones vecinales Alcántara, de Santa Bárbara, y El Tajo, del Polígono, que también han solicitado al Ministerio que corrija los problemas antes de la cesión definitiva al consistorio.

José Manuel Velasco. PP

"Compartimos la preocupación de los vecinos porque una infraestructura de estas características debe ofrecer todas las garantías de seguridad antes de ser asumida por el Ayuntamiento", ha afirmado Velasco.

El edil considera que "no es razonable que los toledanos reciban una obra con problemas pendientes de resolver y que sea la administración local quien tenga que hacerse cargo de ellos".

Señalización, cruces y firme

El portavoz popular ha recordado que este proyecto fue presentado por el Gobierno de España en enero de 2023 como una actuación estratégica para mejorar la movilidad sostenible en Toledo, con una inversión de 4,3 millones de euros financiada con fondos europeos Next Generation.

Sin embargo, ha criticado que la actuación "ha sufrido un importante retraso respecto a los plazos anunciados inicialmente" y que se ha puesto en servicio con "numerosas deficiencias denunciadas por los propios usuarios".

Entre los aspectos que, a juicio del PP, deben corregirse figuran distintos cruces y glorietas, la señalización, el estado del firme y otros elementos del recorrido que afectan a la seguridad de peatones y ciclistas.

"La responsabilidad del Ministerio no termina cuando finalizan las obras, sino cuando entrega una infraestructura que cumple con los estándares de calidad y seguridad para los que fue diseñada", ha defendido Velasco.

Por ello, la moción plantea instar al Ejecutivo central a ejecutar todas las actuaciones necesarias para corregir las deficiencias antes de que el Ayuntamiento acepte formalmente la infraestructura.

"Lo único que pedimos es responsabilidad. Los vecinos merecen una infraestructura útil, segura y bien ejecutada, y el Ayuntamiento no puede asumir el mantenimiento de una obra que todavía presenta deficiencias que corresponde solucionar a quien la ha promovido, financiado y ejecutado", ha concluido.

Nuevo capítulo de la polémica

La iniciativa del PP llega apenas dos semanas después del intercambio de reproches entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno por esta misma infraestructura.

El pasado 7 de julio, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, respondió a las críticas formuladas por el equipo de Gobierno municipal defendiendo que el carril bici se había ejecutado conforme al proyecto previsto.

Reprochó al Ayuntamiento la circulación de vehículos municipales por el trazado, al considerar que podían deteriorar una infraestructura concebida exclusivamente para peatones y ciclistas.

Sabrido también aseguró entonces que la actuación todavía no estaba completamente finalizada y que permanecían pendientes algunos trabajos previstos desde el inicio, como la plantación del arbolado cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran.

No obstante, sostuvo que esas actuaciones no afectaban a la funcionalidad del carril bici.

Pese a esa defensa del proyecto por parte de la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento mantiene que la infraestructura presenta deficiencias que deben ser corregidas antes de asumir su mantenimiento, una postura que ahora el Grupo Municipal Popular llevará al próximo pleno mediante esta moción.