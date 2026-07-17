La primera feria gastronómica de Toledo congregará a 5.500 vecinos de la provincia el último fin de semana de septiembre

La capital de Castilla-La Mancha será el escenario de 'Sabor Toledo', la primera feria de turismo gastronómico de la provincia de Toledo que, impulsada por la Diputación de Toledo y Fedeto, avanza en su objetivo de convertirse en una gran mesa provincial.

El lugar elegido para la celebración es el remozado parque de La Vega. Desde el 24 al 27 de septiembre, este espacio acogerá a unos 5.500 vecinos procedentes de 75 municipios toledanos que vendrán a disfrutar de esta gran cita a través de casi un centenar de autobuses gratuitos, gracias a la línea de ayudas impulsada por la Diputación provincial, dotada con 80.000 euros para sufragar el gasto.

La iniciativa, que nace para poner en valor la gastronomía, el producto de cercanía, la cultura y la identidad de los pueblos toledanos, permitirá que vecinos de diferentes puntos de la provincia puedan disfrutar de este evento. Así, 'Sabor Toledo' refuerza su vocación de proyecto compartido y su voluntad de llegar a toda la provincia, acercando la feria a los municipios y facilitando que todos se sientan parte de ella.

Más allá de un evento gastronómico

'Sabor Toledo' quiere mostrar la riqueza de una provincia diversa, por ello no se plantea únicamente como un evento gastronómico, sino como una herramienta de cohesión territorial, promoción del producto local y dinamización de los municipios.

La feria quiere contribuir a visibilizar el talento, los productos y las historias que nacen en el territorio, en un contexto en el que muchos pueblos trabajan para fijar población y reforzar su actividad económica. Por ello, esta línea de ayudas supone un nuevo hito para un evento que busca generar impacto más allá de los cuatro días de celebración.

Actividades para todos los públicos

Durante cuatro días, el parque de La Vega se transformará en un espacio cultural y gastronómico abierto a todos los públicos, con productores locales, degustaciones, tapas, showcookings, talleres, actividades infantiles, música, conciertos y propuestas vinculadas al producto de proximidad. La feria permitirá descubrir la provincia desde sus comarcas, sus recetas, sus oficios y sus productos, conectando a quienes producen, cocinan y consumen.

Cartel promocional Sabor Toledo. Sabor Toledo.

La programación incluirá también actividades pensadas para los más pequeños, con propuestas infantiles y teatro, así como espacios de ocio para disfrutar en familia. Además, los días 24 y 25 de septiembre, Sabor Toledo Escolar acercará la cultura gastronómica y el valor del producto local a casi 2.000 escolares de toda la provincia.

'Sabor Toledo' consolida así su papel como escaparate gastronómico de la provincia y como punto de encuentro entre municipios, productores, hosteleros, visitantes y ciudadanía. Una cita que aspira a reforzar el orgullo por el producto de origen, favorecer el conocimiento de las comarcas toledanas y proyectar Toledo como una provincia que no solo se visita, sino que también se vive y se saborea.