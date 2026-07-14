El anuncio más escalofriante de Idealista: venden la casa de un pueblo de Toledo donde han hallado huesos humanos

La vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo) donde la Guardia Civil ha hallado los restos óseos de una persona muerta hace 40 años busca comprador. En el portal Idealista, el inmueble de 220 metros cuadrados y cinco habitaciones aparece a la venta por un precio de 94.500 euros.

El macabro descubrimiento del cadáver se produjo esta semana de manera fortuita. Mientras unos operarios realizaban labores de limpieza y desescombro en el desván se toparon con una bolsa en el desván que escondía los huesos en su interior. Por el momento, los forenses se encuentran analizando los restos, entre los que hay un cráneo.

Por el momento se desconocen más detalles del caso y todavía no se sabe si pertenecen a un hombre o a una mujer. El Ayuntamiento se ha visto obligado a precintar temporalmente el punto limpio de la localidad ante la sospecha de que se haya podido trasladar más restos óseos entre los escombros ya retirados de la casa.

Exterior de la casa de Villanueva de Alcardete. Idealista

Pese al impacto de la noticia y del cordón policial, la oferta inmobiliaria sigue activa. El anuncio que fue actualizado por última vez el pasado 25 de diciembre se dirige exclusivamente a compradores particulares, advirtiendo de forma tajante: "Solo para particulares, por favor no agencias".

Presenta la propiedad como una excelente oportunidad familiar. Destaca que es una "casa adosada unifamiliar de 220 metros cuadrados y cinco habitaciones". Asimismo, recalca su ubicación estratégica, a tan solo "60 metros del consistorio, plaza y parroquia", en la céntrica plaza de la Cruz Verde.

Una de las habitaciones. Idealista

La descripción detalla una distribución espaciosa dividida en dos alturas. La planta baja cuenta con "un salón, cuatro habitaciones, dos cuartos de baño y una cocina muy amplia", además de un patio/porche exterior.

En la planta superior, justo donde se localizaron los restos humanos, se sitúan una terraza y "tres cámaras". La propiedad admite en la publicación que la vivienda necesita una puesta a punto integral, señalando que "hay que hacer reforma". Explica que las paredes "son de adobe", permitiendo tener la casa muy fresca durante los meses de verano.

Patio de la vivienda. Idealista

Por último, el anuncio de Idealista destaca un singular valor añadido bajo el suelo: "Una cueva en la que se puede conservar el vino en barrica debido a sus condiciones térmicas especiales". Un reclamo que ahora comparte protagonismo con un oscuro hallazgo que permaneció durante 40 años bajo su tejado.