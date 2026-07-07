Toledo carga contra el Gobierno de España por las "chapuzas" del nuevo carril bici: "Es un camino bacheado e inseguro"

El concejal de Movilidad de Toledo, Iñaki Jiménez, ha urgido al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, a asumir las responsabilidades por la construcción del carril bici que une los barrios de Santa Bárbara y el Polígono de la capital regional, "una obra mal planteada y mal ejecutada".

Ante los argumentos sobre el deterioro de la recién inaugurada instalación que ha esgrimido Sabrido, el edil ha defendido la labor de los empleados municipales. "Me parece una auténtica tomadura de pelo que el delegado del Gobierno pretenda atribuir la chapuza de lo que ellos llaman carril bici al paso de un quad municipal", ha afirmado.

Jiménez ha explicado que este vehículo sufrió un pinchazo el pasado 23 de junio mientras realizaba el desbroce en la Vía Verde, y tuvo que cruzar ese punto para continuar el recorrido a los talleres municipales, mientras los trabajadores del Ayuntamiento dejaban el terreno completamente peinado "como pueden atestiguar los propios operarios del Ministerio que se encontraban allí".

Además, ha explicado que este martes, sobre las 06:30 horas de la mañana, había en la zona operarios y vehículos de Renfe y Adif. "Antes de lanzar acusaciones conviene informarse porque las chapuzas no se tapan buscando un chivo expiatorio: se solucionan asumiendo responsabilidades y corrigiendo lo que se ha hecho mal", ha aseverado.

El concejal ha lamentado la incompetencia del Ministerio de Transportes que ha diseñado un carril bici, "si se puede llamar así", que consiste en un "camino de arena, bacheado e inseguro". Al respecto, ha subrayado que las asociaciones de vecinos Alcántara —de Santa Bárbara— y El Tajo —del Polígono— cuestionan la obra.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento ultima un informe técnico sobre las deficiencias de esta vía "porque no garantiza la seguridad de los ciclistas".

Por último, Jiménez ha pedido a Sabrido y al Ministerio que dirige Óscar Puente que ejecuten cuanto antes la obra del tercer carril de la TO-23, "que es realmente el carril que sí necesita esta ciudad y la obra que cada día demandan miles de toledanos".