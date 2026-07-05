El castillo medieval con vistas a la Sierra de Gredos celebrará un evento gratuito para 900 personas: desfiles, catas...

El impresionante castillo medieval de la localidad toledana de Oropesa acogerá el próximo viernes 17 de julio recreaciones históricas, espectáculos, magia, música y degustaciones de productos artesanos de la provincia en lo que será una nueva cita del programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" de la Diputación de Toledo.

La actividad, totalmente gratuita, se dividirá en dos propuestas distintas y contará con un total de 900 plazas. El plazo de inscripción se abrirá el 10 de julio a las 10:00 horas en la web de Turismo de la institución provincial (se podrá reservar un máximo de dos plazas por cada solicitud y se trata de una experiencia para mayores de 18 años).

Hasta 300 personas disfrutarán del primer pase que comenzará a las 20:00 horas con un desfile de músicos medievales y zancudos de la Asociación Veritas Nostra de Oropesa que les conducirá hasta los jardines exteriores del castillo para asistir a una justa medieval a caballo inspirada en los combates de la época.

Seguidamente, los participantes se dividirán en dos grupos: el primero, realizará una visita guiada por el casco histórico de Oropesa con guías de la Oficina de Turismo y el segundo, disfrutará de un espectáculo de ilusionismo a cargo del Mago Marco en el interior del castillo. Una cata comentada de dos cervezas artesanas de Cerveza Bola (Villaluenga de la Sagra) y Cerveza Foria (Oropesa) pondrá el broche final.

Entre las 21:00 horas y las 02:00 de la madrugada, la fortaleza volverá a abrirse para recibir a otros 600 visitantes que podrán recorrer libremente la fortaleza y disfrutar de una amplia oferta de actividades culturales y de ocio que completarán con distintas propuestas relacionadas con el esoterismo, el tarot, la lectura de manos y la magia interactiva.

Esta nueva fecha del programa "12 meses, 12 castillos, 12 experiencias" tiene como escenario uno de los castillos más singulares de la provincia de Toledo. La fortaleza de Oropesa destaca por ser un "castillo doble" compuesto por una parte musulmana de los siglos XII y XIII y un majestuoso palacio señorial del siglo XV.

Esas estructuras palaciegas albergan el primer Parador Nacional de Turismo de España ubicado en un monumento histórico que goza de unas vistas panorámicas espectaculares hacia la Sierra de Gredos.