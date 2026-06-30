El alcalde de Toledo presume de la nueva Ronda del Granadal, que tendrá baños públicos y miradores a los pies del Casco

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este martes las obras de remodelación integral de la Ronda del Granadal para poner en valor una actuación que, según ha defendido, recupera una zona degradada de la ciudad y la convierte en un nuevo espacio verde y de convivencia para vecinos y visitantes.

Acompañado por el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado; la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina; el concejal de Turismo, José Manuel Velasco; la arquitecta municipal, Virginia Cavia, y responsables de la empresa adjudicataria, el regidor ha asegurado que la intervención permite recuperar un enclave que permanecía abandonado desde hacía años.

"Nos encontramos con un gran terraplén de tierra echadiza, una zona en la que no se podía hacer absolutamente nada y que estaba completamente abandonada, por lo que gracias a esta actuación vamos a generar nuevos espacios de convivencia, nuevos lugares desde los que contemplar Toledo desde otra perspectiva y una entrada a la ciudad mucho más digna y acorde con el valor patrimonial que tiene Toledo", ha asegurado.

Uno de los miradores.

La actuación ha permitido acondicionar 6.572 metros cuadrados con nuevos miradores, zonas de paseo y espacios de estancia integrados en el entorno de las murallas, en uno de los principales accesos al Casco Histórico a través de las escaleras mecánicas de Safont.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la instalación de unos nuevos aseos públicos, una infraestructura que el alcalde ha definido como una reivindicación histórica.

Nuevo mobiliario.

"Esta actuación incorpora unos baños públicos que eran una demanda histórica de vecinos, guías turísticos y visitantes. Queremos que las personas que vienen a Toledo puedan disponer, como ocurre en tantas otras ciudades, de unos aseos públicos modernos, completamente accesibles y adaptados también para personas ostomizadas", ha señalado.

Velázquez ha explicado que esta actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento de reinvertir parte de la tasa que abonan las turoperadoras en mejoras para la ciudad.

"Es una actuación pensada para los turistas, pero también para los toledanos, porque recuperamos una zona abandonada y la convertimos en un espacio verde que mejora la conexión entre distintos puntos de la ciudad y que podrá ser disfrutado por todos", ha añadido.

Cerca de 690.000 euros de inversión

Las obras forman parte del proyecto "Toledo Verde. Recuperación paisajística de jardines históricos", financiado con fondos europeos Next Generation, cuentan con un presupuesto de 689.847,62 euros y han sido ejecutadas por Proimancha Ingeniería y Construcciones S.L.

El objetivo de la actuación ha sido dignificar uno de los accesos más transitados al Casco Histórico, por donde cada día acceden miles de visitantes que llegan a la ciudad en autobuses turísticos.

Se ha plantado nueva vegetación en la zona.

Además, el proyecto incorpora la plantación de 90 árboles y más de 1.300 arbustos para generar nuevas zonas de sombra y mejorar el confort climático de este entorno.

"Estamos recuperando espacios que durante muchos años permanecieron abandonados para ponerlos al servicio de la ciudad. Queremos una ciudad más verde, más accesible y con mejores servicios tanto para quienes viven aquí como para quienes nos visitan y esta actuación es un claro ejemplo de ese compromiso", ha concluido el alcalde.

El PSOE alerta del riesgo de perder financiación

La visita institucional coincide con las críticas formuladas este martes por la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, quien ha denunciado que este 30 de junio finaliza el plazo de ejecución de varios proyectos financiados con fondos europeos y ha advertido del riesgo de que el Ayuntamiento tenga que devolver parte de esa financiación.

Según ha señalado, actuaciones como la Ronda del Granadal, las riberas de Safont, la plaza del Rojas, el Valle o el Parque de la Integración continúan ejecutándose pese a que expira el plazo inicialmente previsto.

La portavoz socialista ha criticado que el Gobierno municipal no haya aclarado públicamente si ha solicitado prórrogas para completar las obras y ha acusado al equipo de Gobierno de falta de planificación y transparencia.

Además, el PSOE ha recordado otros episodios recientes, como la devolución de fondos para la Escuela Municipal de Música de la Alhóndiga o la pérdida de ayudas vinculadas al transporte urbano y a la convocatoria EDIL.