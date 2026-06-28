Nacen 18 rutas de senderismo en la Campana de Oropesa que conectan varios municipios del entorno rural: todos los detalles

La Diputación Provincial de Toledo ha culminado la creación de una red de 18 itinerarios senderistas en la Campana de Oropesa, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), una actuación orientada a impulsar el turismo de naturaleza y la movilidad sostenible en la comarca.

El proyecto, que se encuentra ya en su fase final de ejecución, ha permitido ampliar la red inicialmente prevista de 15 a 18 recorridos distribuidos por distintos municipios, tras un proceso de restauración ambiental, adecuación, señalización y puesta en valor de vías pecuarias y senderos.

Además, nueve de estos itinerarios serán homologados por la Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha, lo que permitirá su incorporación a los registros oficiales de senderos y garantizará el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad, seguridad y mantenimiento.

La actuación ha sido financiada a través de los fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y forma parte del Componente 14 dedicado a la modernización y competitividad del sector turístico.

Nuevas oportunidades

El objetivo del proyecto es consolidar la Campana de Oropesa como un destino turístico sostenible y competitivo, reforzando la conexión entre municipios y facilitando el descubrimiento del patrimonio natural, paisajístico y cultural de la zona.

La nueva red senderista también busca favorecer la desestacionalización del turismo y generar nuevas oportunidades económicas en el medio rural, mediante la creación de experiencias vinculadas al entorno natural.

Desde la institución provincial se destaca que esta actuación estratégica contribuye a mejorar la oferta turística de la comarca y a impulsar un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad, la innovación y la puesta en valor de los recursos locales.