El Ayuntamiento de Toledo saca a licitación la remodelación de la Estación de Autobuses por un millón de euros

La Junta del Gobierno Local de Toledo ha dado luz verde al expediente de contratación del proyecto técnico de acondicionamiento de la Estación de Autobuses de Toledo, con un presupuesto base de licitación de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Se trata de un paso definitivo para hacer realidad la remodelación integral de la infraestructura, que estará financiada de forma conjunta y a partes iguales por el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Junta.

Según el Ayuntamiento, el proyecto "busca dotar a la ciudad de una estación más moderna, accesible, eficiente y adaptada a las necesidades actuales, que permitirá mejorar la imagen de una de las principales puertas de entrada a la capital regional".

"Hoy hemos aprobado algo muy importante, un expediente fundamental para Toledo, que ya pedían los toledanos a gritos y nadie hacía nada. Pues gracias a una colaboración institucional vamos a solucionar y acondicionar una zona degradada durante años", ha expresado el portavoz municipal, Juan José Alcalde.

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Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha tomado en conocimiento la finalización de las obras comprendidas en la segunda fase del Proyecto Técnico de la Recuperación y Musealización del Yacimiento Arqueológico de la Vega Baja, en colaboración con el Ministerio de Cultura.

También se ha adjudicado la concesión administrativa para el adecentamiento y explotación del quiosco entre las calles Río Fresnedoso y Río Bullaque, en el barrio de Santa María de Benquerencia, por un importe de 24.000 euros durante cinco anualidades.

Asimismo, se ha aprobado el programa de la Escuela de Estudios Toledanos, que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros, y el convenio de colaboración con la Asociación de Cine Social de Torrijos para la celebración del XXIII Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, con una aportación de 6.000 euros.

En cuanto al área de Servicios Sociales, Educación y Familia, se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres María de Padilla y con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui.

Por último, se ha dado luz verde al programa 'Veranito 2026' de la Concejalía de Juventud, que asciende a 21.253 euros y que se presentará la próxima semana.