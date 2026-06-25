Así son los nuevos coches de la Policía Local de Toledo: japoneses, híbridos con gasolina y valorados en 439.000 euros

Los nuevos coches de la Policía Local de Toledo han sido presentados en la Plaza del Ayuntamiento de Toledo.

La Policía Local de Toledo renueva su flota. La vicealcaldesa y concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Inés Cañizares, ha presentado este jueves en la plaza del Ayuntamiento los nueve nuevos vehículos adquiridos para el cuerpo, en una inversión que asciende a 438.903 euros mediante renting.

Se trata de modelos Subaru Crosstrek, vehículos de origen japonés, híbridos no enchufables con motor de gasolina y 150 caballos de potencia.

Cañizares ha explicado que son coches "funcionales", adaptados al tamaño de Toledo, menos contaminantes y seleccionados por la propia Policía Local para el servicio diario en la capital.

Uno de los vehículos policiales. Ángela Pulido Díaz

Varios agentes junto a los vehículos. Ángela Pulido Díaz

Con esta incorporación, la flota policial queda compuesta por 15 turismos uniformados, dos furgones —uno de atestados y otro destinado a atención en barrios— y 11 vehículos camuflados, según ha detallado la vicealcaldesa.

Motos

Además, ha avanzado una nueva inversión en camino: la adquisición de motocicletas para facilitar los desplazamientos, especialmente en el Casco Histórico.

Inés Cañizares saludando a uno de los agentes. Ángela Pulido Díaz

"Estamos calculando si podemos acometer esta inversión con el presupuesto que tenemos o si habría que ampliarlo, pero es un proyecto necesario", ha señalado Cañizares, que ha subrayado que las motos "van a venir muy bien" para la operatividad policial en la ciudad antigua.