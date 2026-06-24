Sueltan varios cangrejos de río en una piscina de Toledo: "Qué bien estábamos cuando solo había un tonto por pueblo"

Uno de los cangrejos de río depositados en la piscina municipal de Camarena (Toledo).

Si el verano pasado algunas piscinas municipales de España tuvieron que lidiar con el desagradable reto de quienes decidían defecar en el agua para hacerse los graciosos, este verano la imaginación de los gamberros parece haber tomado otro camino.

En la localidad toledana de Camarena, los usuarios de la piscina municipal se han encontrado con unos visitantes tan inesperados como poco habituales: varios cangrejos de río.

La escena ha sido relatada por el propio Ayuntamiento a través de sus redes sociales, donde ha informado de que el lunes apareció un grupo de estos crustáceos en las instalaciones.

"La verdad es que es una pena malgastar los alimentos hoy en día, con lo ricos que están cocinados en salsa...", ha bromeado el Consistorio antes de adoptar un tono mucho más serio.

"Bromas aparte, nos gustaría recordar que este tipo de acciones no tienen ningún sentido y perjudican a todos los usuarios que disfrutan cada día de nuestras instalaciones", ha advertido el Ayuntamiento, que asegura no entender "qué se gana introduciendo animales u otros elementos en la piscina".

Según el comunicado municipal, la presencia de los cangrejos únicamente provoca problemas que afectan al correcto funcionamiento del servicio y al disfrute del resto de vecinos.

Por ello, el Consistorio ha pedido colaboración para evitar que se repitan comportamientos similares y para cuidar unas instalaciones que son de uso común.

"Yo no le veo la gracia" o "qué bien estábamos cuando solo había un tonto por pueblo" han sido algunos de los comentarios publicados por los vecinos de Camarena en la publicación.

La anécdota llega apenas un día después de que EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha informase de la crisis vivida en la piscina municipal de Yuncos (Toledo), donde los socorristas presentaron su renuncia tras denunciar una situación de faltas de respeto, incumplimiento de normas y enfrentamientos con algunos usuarios que, según el Ayuntamiento, acabó haciendo "insostenible" su trabajo.

En Camarena, por fortuna, la incidencia ha sido bastante menos conflictiva. El Ayuntamiento también ha explicado que durante la jornada del lunes se registró una pequeña avería en la bomba de la depuradora, ya solucionada por los servicios municipales.

Como consecuencia, el agua podría presentar este miércoles algo de turbidez, aunque el Consistorio ha asegurado que volverá a estar completamente clara y en perfectas condiciones.