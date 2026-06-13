Gálvez da el pistoletazo de salida a la I Feria de Caza y Pesca que nace para convertirse en "referente provincial"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha inaugurado este sábado en la localidad de Gálvez la I Feria Provincial de Caza y Pesca, una cita que nace con vocación de continuidad y que aspira a convertirse en un referente provincial y regional para el sector cinegético y pesquero.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Gálvez con la colaboración de la Diputación de Toledo, reúne durante todo el fin de semana a profesionales, aficionados, empresas, asociaciones y familias en torno a dos actividades profundamente ligadas al medio rural y a la identidad de numerosos municipios toledanos.

Durante el recorrido por el recinto ferial, Cedillo ha estado acompañada por el alcalde de Gálvez, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, el vicepresidente provincial Joaquín Romera y varios diputados provinciales.

La presidenta ha podido conocer la amplia programación de esta primera edición, que incluye exhibiciones, talleres, degustaciones, actividades infantiles, demostraciones y espacios divulgativos sobre la naturaleza y las tradiciones del entorno rural.

"Referente provincial y regional"

Cedillo ha destacado el "éxito de participación" desde las primeras horas del evento y ha felicitado al Ayuntamiento por una iniciativa que, según ha señalado, "ha nacido con vocación de continuidad y con el objetivo de convertirse en un referente provincial y regional".

Asimismo, ha subrayado el compromiso de la institución provincial con iniciativas que contribuyen a dinamizar los municipios, generar actividad económica y fijar población en el medio rural.

En este sentido, ha defendido el papel de la caza y la pesca no solo como tradición cultural, sino también como motor económico vinculado a sectores como la hostelería, el comercio y el turismo rural.

"La caza y la pesca han desempeñado históricamente un papel fundamental en el desarrollo de numerosas localidades toledanas", ha afirmado Cedillo, quien ha añadido que estas actividades también contribuyen a la conservación del medio natural y al aprovechamiento sostenible de los recursos.

La presidenta ha recordado además el apoyo de la Diputación al sector cinegético, reflejado recientemente en el respaldo institucional a la declaración de la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Por su parte, el alcalde de Gálvez ha agradecido la presencia de la presidenta provincial y ha valorado la buena respuesta de expositores, participantes y visitantes. Ha mostrado su confianza en que la feria cumpla su objetivo de poner en valor el sector primario, la naturaleza y el potencial económico y turístico de la comarca de los Montes de Toledo.

Bajo el lema 'Gálvez, tradición que nos une', la feria también tiene un carácter solidario a favor de Adrián, un niño de la vecina localidad de Polán afectado por una enfermedad mitocondrial, convirtiéndose además en un punto de encuentro de apoyo social y compromiso comunitario.