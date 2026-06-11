El PSOE de Toledo tilda de "desastre ecológico" las obras en la Ronda del Valle: "No han informado de manera clara"

Imagen de la zona sobre la que se está interviniendo.

El Grupo Municipal Socialista de Toledo ha denunciado este jueves el "desastre ecológico" que a su juicio está llevando el Ayuntamiento en la Ronda del Valle con unas obras sobre las que Carlos Velázquez y su equipo "no han informado de manera clara".

La concejala socialista Alicia Escalante ha lamentado que, a pocas semanas de que finalice el plazo previsto para la ejecución de las obras, fijado para el próximo 30 de junio, el equipo de Gobierno de PP y Vox "siga sin informar de manera clara y transparente sobre el alcance real de la intervención, los criterios técnicos que la justifican o los objetivos que persigue".

La edil socialista ha denunciado la presencia de maquinaria pesada, la acumulación de grava y canto rodado y la alteración de un entorno natural de gran valor ambiental y paisajístico que, bajo el punto de vista del PSOE, no requería una intervención de estas características.

"¿Qué necesidad había de actuar de esta manera en un entorno que no lo necesitaba? Estamos asistiendo a un auténtico destrozo ecológico y ambiental sin que exista una explicación pública convincente ni un consenso social que lo respalde", ha apuntado.

Escalante ha argumentado que esta actuación ha registrado un "rechazo prácticamente unánime" por parte de colectivos sociales, vecinales o vinculados a la defensa del patrimonio y el medio ambiente.

"El Valle merece respeto, rigor y consenso. No se puede actuar sobre uno de los espacios más sensibles y queridos de Toledo a base de anuncios contradictorios, rectificaciones y silencio administrativo. La ciudadanía tiene derecho a saber qué se quiere hacer, con qué informes y con qué garantías", ha subrayado.

Transparencia e información

La concejala socialista ha lamentado también que el equipo de Gobierno de PP y Vox rechazara en el último Pleno la moción presentada por el PSOE para paralizar de forma inmediata cualquier actuación vinculada al proyecto hasta la convocatoria urgente de la Comisión de Medio Ambiente y la entrega de toda la documentación relativa al expediente.

Entre la información solicitada figuraban los informes técnicos, ambientales y jurídicos que sustentan la actuación, el calendario previsto de ejecución y la situación de los fondos europeos asociados al proyecto.

"Pedíamos algo tan razonable como transparencia e información. Queríamos conocer los informes que avalan esta actuación y abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía antes de seguir avanzando. Sin embargo, PP y Vox votaron en contra y optaron por continuar actuando sin escuchar a nadie", ha criticado.

Por último, Escalante ha acusado al alcalde de gobernar "de espaldas a los vecinos y vecinas de Toledo" y ha exigido un cambio de actitud por parte de Carlos Velázquez y su Gobierno.