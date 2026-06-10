Dos medios aéreos y 28 personas luchan contra un incendio forestal que se ha declarado en Santa Ana de Pusa (Toledo)

Efectivos del Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) han dado por controlado a las 13:21 horas el incendio forestal que se ha declarado en la localidad toledana de Santa Ana de Pusa.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el operativo han participado 7 medios -dos de ellos aéreos- y un total de 28 personas.

La llamada de alerta se ha producido pocos minutos después de las 11:00 horas por parte de un particular que alertaba de la presencia de humo en la zona.

Por el momento, la emergencia no ha pasado del nivel 0.

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