Abogados Cristiano denuncia a un vecino de La Puebla de Montalbán por vandalizar a martillazos la Cruz de los Caídos

Cruz de los Caídos de La Puebla de Montalbán. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal ante el Tribunal de Instancia de Torrijos (Toledo) contra un vecino de La Puebla de Montalbán por "ataques y actos de vandalismo" contra la Cruz de los Caídos que se sitúa frente a la ermita de Nuestra Señora de la Soledad de esta localidad toledana.

Esta organización recoge en su denuncia que estos hechos vandálicos se vienen sucediendo desde 2020 y entre los más graves, figuran la realización de pintadas sobre la cruz y los paneles cerámicos del conjunto escultórico, así como la destrucción parcial de diversas piezas mediante el uso de martillo y escoplo.

La organización ultracatólica detalla que en marzo de 2026 "el responsable fue grabado de madrugada" mientras "vandalizaba el conjunto monumental" que contiene los nombres de "personas fallecidas y mártires" de la localidad en la década de los 30, además de representaciones religiosas como la de la Virgen del Pilar.

De igual modo, sostienen que el autor, habría reconocido expresamente la autoría y mostrado satisfacción por estos hechos en redes sociales con mensajes como "esa cruz no tiene perdón de nada", "muerte a España" o "nunca me arrepentiré".

Por ello, considera que se ha producido un delito de daños contra el patrimonio histórico recogido en el artículo 323 del Código Penal y de un delito contra los sentimientos religiosos, tal y como se tipifica en el artículo 524 al considerar que "los ataques no responden únicamente a una finalidad destructiva, sino también a una evidente animadversión hacia el significado religioso del monumento".

Abogados Cristianos destaca que la Cruz de los Caídos de La Puebla de Montalbán fue erigida en 1944 y constituye un "conjunto de notable valor histórico, artístico y religioso". El monumento incluye una cruz católica, un altar destinado a la celebración de la Santa Misa y varios paneles de cerámica talaverana realizados por el reconocido ceramista Juan Ruiz de Luna.

Riesgo de derrumbe

La organización sostiene que el deterioro provocado ha alcanzado tal gravedad que el párroco de la localidad llegó a alertar al Ayuntamiento sobre el riesgo de derrumbe del conjunto monumental, "con el consiguiente peligro para los vecinos que transitan la zona".

De igual modo, considera especialmente preocupante que, pese a las reiteradas denuncias formuladas ante la Policía Local y la Guardia Civil, los ataques hayan continuado durante años sin que se adoptaran medidas eficaces para evitar nuevos actos vandálicos.

“No estamos ante un acto vandálico aislado, sino ante una campaña de odio prolongada durante años contra un símbolo cristiano y contra el patrimonio histórico de todo un pueblo. Resulta intolerable que alguien pueda destruir impunemente una cruz, presumir de ello en redes sociales y seguir actuando con total sensación de impunidad", ha denunciado la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.