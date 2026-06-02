Luto en el PP de Castilla-La Mancha por la muerte de Natanael Estrada, histórico alcalde de un pueblo de Toledo

Natanael Estrada junto a Carolina Agudo en una foto de marzo de 2019.

El exalcalde de Herreruela de Oropesa (Toledo), Natanael Estrada, ha fallecido este martes a los 84 años. Su labor como munícipe se extendió durante 24 años; entretanto, presidió la Mancomunidad de Oropesa.

El PP de Castilla-La Mancha ha lamentado la pérdida del histórico regidor. El presidente regional del partido, Paco Núñez, ha publicado un mensaje en su perfil de la red social X (antes Twitter) en el que ha expresado sus condolencias.

"He recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Natanael, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de sus vecinos como alcalde de Herreruela de Oropesa durante 24 años", ha dicho Núñez.

He recibido con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de Natanael, quien dedicó gran parte de su vida al servicio de sus vecinos como alcalde de Herreruela de Oropesa durante 24 años.



Se marcha un referente del municipalismo y una persona comprometida con su pueblo.



Mi… — Paco Núñez (@paconunez_) June 2, 2026

El líder de la oposición ha asegurado que "se marcha un referente del municipalismo y una persona comprometida con su pueblo". Estrada fue el primer edil de su localidad entre 1999 y 2023, seis legislaturas consecutivas.

Natanael era hermano de Paulino Estrada, expresidente de Cofarta, y cuñado de la senadora Carmen Riolobos.

El tanatorio de Herreruela de Oropesa acoge el velatorio de Estrada. La misa funeral y el sepelio se celebrarán este miércoles, 3 de junio, a las 11:00 horas.