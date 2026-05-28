La nueva Federación Taurina de Toledo se estrena con un "No hay billetes" y apadrinada por el maestro Tomás Rufo

La Federación Taurina de la provincia de Toledo se presentó este jueves en dicha ciudad, en un acto celebrado en la Venta del Alma que reunió a más de trescientas personas entre aficionados, profesionales del sector y representantes institucionales, con el objetivo de dar a conocer oficialmente la nueva entidad, poner en valor el peso de la tauromaquia en la provincia y promover la unión de las asociaciones taurinas toledanas bajo una misma organización.

El evento, que colgó el cartel de "No hay billetes", se convirtió en una gran cita del mundo taurino provincial, con la asistencia de matadores de toros, novilleros, ganaderos y representantes de diferentes administraciones públicas, en una jornada marcada por la reivindicación del papel cultural, social y económico de la tauromaquia en Castilla-La Mancha.

La nueva entidad, que lleva meses trabajando y desarrollando actividades en la provincia, se presentó oficialmente ante autoridades políticas de Castilla-La Mancha y de Toledo, así como ante el tejido asociativo taurino provincial, con el objetivo de reforzar la unión del sector y dar visibilidad a la amplia red de peñas y asociaciones existentes en los distintos municipios.

Tomás Rufo premiado por la Asociación Jóvenes Taurinos de Toledo.

Durante el acto, el presidente de la Federación, Roberto Ramos, subrayó la importancia de las comarcas taurinas dentro del panorama cultural de la provincia y reivindicó el peso específico de Toledo como uno de los territorios con mayor actividad taurina de España, tanto en organización de festejos como en la presencia de ganaderías y festejos populares.

Juventud en la tauromaquia

En este sentido, la Federación nace con la vocación de agrupar a las distintas asociaciones culturales y taurinas de la provincia, fomentando la cooperación entre ellas y con las administraciones públicas.

El evento contó con una amplia representación institucional y del sector. Entre los asistentes se encontraban el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, Álvaro Gutiérrez, los senadores Juan Carlos García Diego, Severino Cuesta Alonso y Miguel Ángel de la Rosa, así como el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, además de alcaldes y concejales de diferentes municipios de la provincia. También acudieron matadores de toros, novilleros y ganaderos, lo que contribuyó a reforzar el carácter plural del encuentro.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la intervención del matador de toros toledano Tomás Rufo, padrino de la nueva Federación y distinguido con el I Galardón Jóvenes Taurinos de Toledo. Rufo puso en valor el papel de la juventud en la tauromaquia y la importancia de la unión del sector para garantizar su futuro.

Presentación Federación Taurina provincia de Toledo_Autoridades presentes.

"La juventud y la unión de los aficionados son elementos esenciales para el futuro de la tauromaquia", señaló el diestro, que reivindicó además el papel de la Federación como herramienta de cohesión para el mundo del toro en la provincia y en Castilla-La Mancha.

En la misma línea, desde la organización se destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre asociaciones taurinas, respetando la diversidad de cada una de ellas y fomentando una estructura común que permita mejorar la visibilidad del sector y su capacidad de interlocución institucional.

Impacto en el sector

La Federación Taurina de la provincia de Toledo nace, además, con la voluntad de colaborar con las administraciones públicas en la mejora del marco normativo y administrativo que regula los espectáculos taurinos en Castilla-La Mancha. La entidad forma parte del recién creado Consejo Asesor de Asuntos Taurinos de la región, presidido por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor Noheda.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el delegado en Toledo, Álvaro Gutiérrez, puso en valor durante su intervención la importancia cultural, histórica y económica de la tauromaquia en la región, destacando su arraigo en la provincia de Toledo. Gutiérrez subrayó también el impacto del sector en ámbitos como la conservación de la dehesa, el empleo rural y el turismo, además de su reconocimiento como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Presentación Federación Taurina provincia de Toledo.

Asimismo, el representante del Gobierno regional celebró la creación de la nueva Federación, a la que definió como una entidad "innovadora y moderna, adaptada a los tiempos actuales, pero respetuosa con las tradiciones”, destacando el respaldo social que la acompaña, con alrededor de 20.000 asociados vinculados a las distintas agrupaciones taurinas de la provincia.

El acto concluyó con un mensaje de optimismo hacia el futuro del sector taurino en la provincia de Toledo, con la idea compartida de que la unión de asociaciones, profesionales y aficionados será clave para la continuidad de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha.