La Diputación de Toledo presenta sus pistas deportivas móviles que acercarán el deporte a los pueblos

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, y la diputada de Deportes y alcaldesa de Turleque, Pilar Martín, en la presentación de la nuevas pistas deportivas portátiles de la institución provincial. Diputación de Toledo

Las nuevas instalaciones deportivas portátiles de la Diputación de Toledo ya son una realidad. Esta iniciativa trata de acercar la práctica deportiva y la actividad física a todos los municipios de la provincia, especialmente a aquellos de menor tamaño demográfico.

La plaza del Ayuntamiento de Turleque ha sido el escenario escogido para presentar pistas deportivas móviles que han sido estrenadas por los alumnos del CEIP Fernán González.

El vicepresidente de la institución provincial, Joaquín Romera, ha destacado que "la igualdad de oportunidades también significa garantizar acceso a actividades deportivas de calidad".

Nuevas pistas deportivas portátiles de la Diputación de Toledo. Diputación de Toledo

Durante el acto, también ha puesto en valor la actividad física como "herramienta de cohesión social, promoción de hábitos saludables y dinamización de la vida en nuestros pueblos".

Por su parte, Pilar Martín ha recalcado que "estas pistas deportivas portátiles nacen con vocación de servicio para los ayuntamientos, de manera que puedan utilizarlas para organizar eventos, jornadas y actividades deportivas".

Instalaciones deportivas portátiles en Turleque. Diputación de Toledo

A lo largo de la mañana, los escolares han podido disfrutar de diferentes actividades deportivas y recreativas utilizando estas nuevas pistas portátiles, concebidas para adaptarse a múltiples disciplinas y facilitar su traslado y montaje en distintos puntos de la provincia.