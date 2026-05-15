Goteras, baches, paredes deterioradas y mobiliario roto en los hospitales toledanos del Valle y el Provincial, según CSIF

Fotos del estado de los hospitales toledanos del Valle y Provincial, remitidas por CSIF.

Goteras, pintura resquebrajada, baches en los aparcamientos y mobiliario muy deteriorado. Ese es el escenario que ha denunciado este viernes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el Hospital Virgen del Valle y el Hospital Provincial de Toledo, dos centros cuya falta de mantenimiento el sindicato vincula directamente a los planes de traslado al Hospital Universitario de Toledo (HUT).

CSIF, mediante una nota de prensa, ha alertado de la "preocupante" situación de ambos hospitales, asegurando que el deterioro de las instalaciones está afectando tanto a la seguridad de los pacientes como a las condiciones laborales de los profesionales y a la calidad asistencial.

El sindicato ha advertido de que el mantenimiento en centros sanitarios es "esencial", especialmente debido al elevado desgaste provocado por la presión asistencial, pero ha denunciado que durante los últimos años las inversiones y actuaciones de conservación "han sido claramente descuidadas".

Quejas de pacientes

En el Hospital Virgen del Valle, dedicado a la atención geriátrica, CSIF ha señalado el "evidente deterioro" de las instalaciones y del mobiliario, una situación que, según ha explicado, provoca constantes quejas de pacientes y familiares y que incluso llega a generar riesgos en determinadas circunstancias.

Además, el sindicato ha lamentado que ya no se realice el cierre periódico de plantas para ejecutar labores de mantenimiento integral, una práctica habitual años atrás que permitía conservar las dependencias "en condiciones óptimas". También ha denunciado que el mobiliario no se repone ni se repara con la frecuencia necesaria.

Baches en el aparcamiento del Hospital Provincial de Toledo.

En el caso del Hospital Provincial, CSIF ha denunciado goteras, deterioro de paredes y estancias y un estado "muy deficiente" de las zonas de aparcamiento, donde existen numerosos baches.

El Provincial alberga actualmente unidades de Salud Mental, Conductas Adictivas, Cuidados Paliativos, Unidad del Dolor, consultas de Oftalmología y quirófanos, aunque las camas de hospitalización fueron cerradas a finales de marzo.

Traslado al Universitario

El sindicato considera que esta falta de mantenimiento está estrechamente relacionada con el proyecto impulsado por el SESCAM para integrar toda la actividad asistencial en el Hospital Universitario de Toledo, ubicado en el barrio del Polígono.

Sin embargo, ese proceso se encuentra actualmente bloqueado después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales acordara suspender cautelarmente la adjudicación del contrato para diseñar los nuevos espacios del HUT que debían acoger los servicios trasladados desde el Valle y el Provincial.

La paralización llegó tras el recurso presentado por la UTE Argola-Promec Toledo contra la adjudicación otorgada el pasado 12 de febrero a la UTE HT Pinearq-Estudio Norniella por un importe de 989.900 euros sin IVA.

El tribunal argumentó que, si no se mantenía la suspensión, podrían producirse perjuicios de "difícil o imposible reparación" en caso de que el recurso termine prosperando, dejando así en el aire todo el proceso de reorganización sanitaria previsto por el SESCAM.

La decisión judicial fue recibida con esperanza por parte de trabajadores y usuarios del Hospital Virgen del Valle, donde durante los últimos meses se han sucedido concentraciones y protestas contra el traslado de los servicios geriátricos al HUT.

Los trabajadores defienden que el Virgen del Valle ofrece un entorno "más tranquilo, amable y seguro" para este tipo de pacientes y aseguran haber recogido ya 8.000 firmas para exigir que el centro permanezca operativo.

En este contexto, CSIF ha reclamado a la Administración regional medidas "inmediatas" para garantizar un mantenimiento adecuado en todos los hospitales del complejo sanitario toledano mientras continúen prestando servicio, con el objetivo de asegurar una atención "de calidad" y unas condiciones dignas tanto para pacientes como para profesionales.